Kamala Haris u memoarima o Zelenskom: Mislio je da Putin blefira

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / PAT BENIC / UPI / Profimedia

Bivša potpredsjednica SAD Kamala Haris otkrila je u svojim memoarima "107 dana" da je imala iskren razgovor sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji u februaru 2022. godine i da ga je upravo ona ubijedila u neizbježnost sukoba sa Rusijom.

"Imala sam zadatak da ubijedim Volodomira Zelenskog u neizbježni sukob, nešto što on nije želio da čuje", naglasila je.

Navela je da je ukrajinskom predsjedniku predstavila američke obavještajne podatke koji su se razlikovali od onih koje je Kijev prikupio.

Izvor: Kent Nishimura / Getty images / Profimedia

"Zelenski je i dalje vjerovao da Putin jednostavno blefira. Moj posao je bio da ga suočim sa surovom realnošću", napisala je bivša potpredsjednica SAD.

U memoarima piše da je u jednom trenutku Zelenski konačno pitao Haris šta misli da bi trebalo da uradi. Savjetovala mu je da "spremi svoje ljude".

Haris je otkrila da je svoj posljednji, sedmi, sastanak sa ukrajinskim predsjednikom održala krajem septembra 2024. godine, 40 dana prije izbora. Do tada, tvrdi ona, razvili su "prijateljstvo puno povjerenja".

Izvor: Ulrich Stamm/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Zelenskog je uporedila sa peračem prozora u Svjetskom trgovinskom centru koji je, zarobljen u liftu sa drugim radnicima tokom napada 11. septembra, koristio oštru ivicu svoje špatule da probije zid i spase sve unutra.

"Malo nas zna šta ćemo postati u vremenima krize dok ne budemo testirani", zaključila je Haris.

Memoari bivše potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država objavljeni su 23. septembra u izdavačkoj kući Sajmon i Šuster. Knjiga opisuje njenu predsjedničku kampanju 2024. godine, koja je trajala nešto više od tri mjeseca pošto je tadašnji predsjednik Džozef Bajden povukao svoju kandidaturu.

Haris smatra da je jedna od najvećih grešaka bila to što je Bajdenov uži krug dozvolio da sam odluči da li će se kandidovati za drugi mandat, uprkos njegovim godinama. Haris takođe tvrdi da joj je Bijela kuća namjerno dodjeljivala teške zadatke, da je nije podržala i da nije istakla njena dostignuća tokom obavljanja potpredsjedničke funkcije.

