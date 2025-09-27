logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kamala Haris u memoarima o Zelenskom: Mislio je da Putin blefira

Kamala Haris u memoarima o Zelenskom: Mislio je da Putin blefira

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

"Imala sam zadatak da ubijedim Volodomira Zelenskog u neizbježni sukob, nešto što on nije želeo da čuje"

objavljeni memoari kamale haris Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / PAT BENIC / UPI / Profimedia

Bivša potpredsjednica SAD Kamala Haris otkrila je u svojim memoarima "107 dana" da je imala iskren razgovor sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji u februaru 2022. godine i da ga je upravo ona ubijedila u neizbježnost sukoba sa Rusijom.

"Imala sam zadatak da ubijedim Volodomira Zelenskog u neizbježni sukob, nešto što on nije želio da čuje", naglasila je.

Navela je da je ukrajinskom predsjedniku predstavila američke obavještajne podatke koji su se razlikovali od onih koje je Kijev prikupio.

Izvor: Kent Nishimura / Getty images / Profimedia

"Zelenski je i dalje vjerovao da Putin jednostavno blefira. Moj posao je bio da ga suočim sa surovom realnošću", napisala je bivša potpredsjednica SAD.

U memoarima piše da je u jednom trenutku Zelenski konačno pitao Haris šta misli da bi trebalo da uradi. Savjetovala mu je da "spremi svoje ljude".

Haris je otkrila da je svoj posljednji, sedmi, sastanak sa ukrajinskim predsjednikom održala krajem septembra 2024. godine, 40 dana prije izbora. Do tada, tvrdi ona, razvili su "prijateljstvo puno povjerenja".

Izvor: Ulrich Stamm/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Zelenskog je uporedila sa peračem prozora u Svjetskom trgovinskom centru koji je, zarobljen u liftu sa drugim radnicima tokom napada 11. septembra, koristio oštru ivicu svoje špatule da probije zid i spase sve unutra.

"Malo nas zna šta ćemo postati u vremenima krize dok ne budemo testirani", zaključila je Haris.

Memoari bivše potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država objavljeni su 23. septembra u izdavačkoj kući Sajmon i Šuster. Knjiga opisuje njenu predsjedničku kampanju 2024. godine, koja je trajala nešto više od tri mjeseca pošto je tadašnji predsjednik Džozef Bajden povukao svoju kandidaturu.

Haris smatra da je jedna od najvećih grešaka bila to što je Bajdenov uži krug dozvolio da sam odluči da li će se kandidovati za drugi mandat, uprkos njegovim godinama. Haris takođe tvrdi da joj je Bijela kuća namjerno dodjeljivala teške zadatke, da je nije podržala i da nije istakla njena dostignuća tokom obavljanja potpredsjedničke funkcije.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kamala haris Vladimir Zelenski Ukrajina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ