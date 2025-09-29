logo
Tramp žestoko kritikovao Putina, Ukrajini dao zeleno svjetlo za napad

Sjedinjene Države dozvolile su Ukrajini da izvodi udare duboko unutar Rusije, što označava značajan zaokret u američkoj politici prema ratu.

Sjedinjene Države dozvolile su Ukrajini da izvodi udare duboko unutar Rusije Izvor: Shutterstock

Sjedinjene Američke Države dale su zeleno svjetlo Ukrajini za napade dugog dometa na ciljeve unutar Rusije, potvrdio je američki specijalni izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog u intervjuu za Fox News.

"Odgovor je da. Možete udariti duboko, Rusija nema bezbjedna utočišta", rekao je Kelog, naglašavajući da konačnu odluku o svakoj akciji donosi predsjednik Donald Tramp.

Prema pisanju američkih medija, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od Trampa isporuku krstarećih raketa dugog dometa "Tomahavk" tokom susreta na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prošle nedjelje.

Potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens potvrdio je da Vašington "razmatra" taj zahtjev, dok Kremlj i dalje odbija pregovore u kojima je Tramp pokušao da posreduje.

Promjena stava

Odluka Vašingtona predstavlja zaokret u odnosu na raniju politiku. Tramp je ranije kritikovao ukrajinske napade na rusku infrastrukturu. U pismu mađarskom premijeru Viktoru Orbanu od 22. avgusta napisao je da je "veoma ljut" zbog napada dronovima na naftovod Družba.

Međutim, posljednjih nedjelja američki predsjednik sve oštrije kritikuje Vladimira Putina.

"Nisam zadovoljan onim što Rusija radi i što radi predsjednik Putin. Nimalo mi se to ne sviđa. On ubija ljude bez ikakvog razloga", izjavio je Tramp na konferenciji za medije 25. septembra.

Ukrajinski Generalštab procenjuje da je Rusija od početka invazije 24. februara 2022. izgubila oko 1.109.590 vojnika. Kelog je istakao da Moskva ne ostvaruje svoje ciljeve: "Da pobjeđuju, već bi bili u Kijevu, Odesi, preko Dnjepra."

(MONDO)

