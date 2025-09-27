"Fašisto, nacisto": Napadnuta zvaničnica iz administracije Donalda Trampa

Jedna zvaničnica Ministarstva zdravlja i socijalnih usluga iz administracije Donalda Trampa fizički je napadnuta u Ujedinjenim nacijama tokom zasjedanja Generalne skupštine.

Izvor: EPA/JUSTIN LANE

Jedna zvaničnica iz administracije Donalda Trampa fizički je napadnuta od strane "poremećene ljevičarke" u Ujedinjenim nacijama tokom zasjedanja Generalne skupštine UN, saznaje Foks njuz.

Zvaničnica Ministarstva zdravlja i socijalnih usluga (HHS), koja je bila u Njujorku kao podrška ministru Robertu F. Kenediju mlađem i rukovodstvu ministarstva, napadnuta je u četvrtak poslepodne.

"Zvaničnicu je pratila u toalet, snimala, fizički napala i verbalno zlostavljala poremećena ljevičarka, koja je nekako uspjela da uđe na događaj uprkos višeslojnom obezbjeđenju UN. Na svu sreću, zvaničnica je bezbjedna, a napadač uhapšen", izjavila je zamjenica ministra za medije Bijele kuće Ana Keli.

Izvor je za Foks njuz naveo da je osoba optužena za napad, teško uznemiravanje i nedozvoljeno posjedovanje oružja. Pritvor joj je ukinut u petak uveče, a sljedeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za 13. novembar. Bijela kuća i američka misija pri UN ocijenile su incident kao ozbiljan bezbjednosni propust i najavile istragu Tajne službe SAD.

"Zgroženi smo što je članica američke delegacije fizički napadnuta unutar sjedišta UN. Ako ne možete da obezbjedite sigurnost u sopstvenoj zgradi, kako možete da tvrdite da ste diplomatski centar svijeta?", rekao je portparol američke misije pri UN.

Portparol je dodao da UN moraju sprovesti "temeljnu reviziju svojih bezbednosnih operacija" i da su njihovi propusti očigledni širom svijeta, a sada i u sopstvenim hodnicima.

Ona je u ekskluzivnom intervjuu za Foks njuz opisala da ju je žena pratila hodnicima, osvetljavala jakim svjetlom, snimala, vikala na nju, upućivala joj uvrede, uključujući to da je "fašista" i "nacista", kao i pro-palestinske parole.

Zvaničnica je pokušala da se skloni u ženski toalet, ali je napadačica nastavila da je prati, gurala vrata kabine i prebacivala kameru preko pregrade da je snimi. Incident je trajao oko deset minuta. Zvaničnica je ocijenila da je napad imao političku pozadinu.

"Djelovalo je kao da je u pitanju politička pozadina napada. Ministar Kenedi dobija ogroman broj pretnji, ali sada izgleda da to počinje da se prenosi i na njegov tim", rekla je napadnuta zvaničnica.

(MONDO)