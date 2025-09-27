Tramp postidio Erdogana: "On zna sve o namještenim izborima"

Erdogan pocrvenio kada je Tramp pomenuo namještene izbore.

Izvor: x/printscreen/@Acyn

Američki predsjednik Donald Tramp je u četvrtak 25. septembra u Bijeloj kući ugostio turskog presjednika Redžepa Tajipa Erdogana, kada su razgovarali o mnogim važnim temama. Tramp je dao čudnu izjavu o Erdoganu, a kasnije je u obraćanju predstavnicima medija pričao o izborima i njihovoj krađi kada je spomenuo i turskog predsjednika.

Prvo je pohvalio Erdogana rekavši da je on tip osobe koja ima svoje mišljenje. Međutim, američki predsjednik je izjavio da ne voli takve ljude, a onda se dotakao teme izbora i njihovog namiještanja.

"On zna sve o namještenim izborima, možda bolje nego iko drugi", rekao je Tramp i pokazao prstom ka Erdoganu koji je blago pocrvenio.

Trump: Rigged election. *points to Erdogan* He knows about rigged elections better than anybody.

Kako se vidi na snimku, Erdogan je ostao "zaleđen" u svojoj stolici. Nijemo je gledao u američkog predsjednika, nije imao nikakav komentar.

Ostalo je nejasno na šta je tačno Tramp mislio. Prema pisanju francuskog lista "Le Mond", Tramp je navodno aludirao na predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama 2020. godine kada je on izgubio od kandidata demokrata Džozefa Bajdena i u tom kontekstu je spomenuo i Erdogana koji je izgubio jedne izbore i Tramp tvrdi da je tada i Erdogan navodno pokraden.

On tvrdi i dalje da je pokraden na tim izborima. Sa druge strane, Erdogan je u Turskoj na vlasti od 2014. godine i njega pojedini mediji iz zapadnih zemalja optužuju za autokratski stil vladavine uz nefer izborne uslove i regularnosti.

Ovo je inače bila prva bilateralna posjeta Erdogana Bijeloj kući kod Trampa. Oni su ostali prijatelji i saradnici i kada je američki predsjednik izgubio izbore 2020. godine, taj period do povratka na vlast je Tramp nazvao "prognanstvom".

