NSRS zasjeda i danas: Pred poslanicima 16 tačaka dnevnog reda

Narodna skupština Republike Srpske održaće danas 18. redovnu sjednicu, na kojoj se nalazi ukupno 16 tačaka dnevnog reda koji je usvojen sinoć po okončanju 36. posebne sjednice.
Na početku zasjedanja planirana su poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske, nakon čega će se razmatrati Prijedlog programa rada Narodne skupštine za 2026. godinu.
Poslanici će ponovo odlučivati o više zakona na zahtjev vršioca dužnosti predsjednika Republike, među kojima su Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera, izmjene i dopune Krivičnog zakonika, kao i Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i drugih proizvoda za pušenje.
Na dnevnom redu su i prijedlozi zakona koji će biti razmatrani po hitnom postupku, uključujući zakon o privremenom izdržavanju djece, podsticajima u privredi, dopune Zakona o parničnom postupku, te izmjene zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija.
Poslanici će razmatrati i nacrte zakona o platnim uslugama i ugostiteljstvu, kao i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke po projektu otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede.
Na dnevnom redu su i finansijski dokumenti, uključujući prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2026. godinu, godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2025. godinu, kao i izvještaji o radu i reviziji finansijskog poslovanja Radio-televizije Republike Srpske za 2024. godinu.
Posljednja tačka dnevnog reda odnosi se na izbor i imenovanja.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počeće u 10 časova.
