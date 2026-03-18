logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

NSRS zasjeda i danas: Pred poslanicima 16 tačaka dnevnog reda

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Narodna skupština Republike Srpske održaće danas 18. redovnu sjednicu, na kojoj se nalazi ukupno 16 tačaka dnevnog reda koji je usvojen sinoć po okončanju 36. posebne sjednice.

Narodna skupština Republike Srpske Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na početku zasjedanja planirana su poslanička pitanja predsjedniku Vlade Republike Srpske, nakon čega će se razmatrati Prijedlog programa rada Narodne skupštine za 2026. godinu.

Poslanici će ponovo odlučivati o više zakona na zahtjev vršioca dužnosti predsjednika Republike, među kojima su Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera, izmjene i dopune Krivičnog zakonika, kao i Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i drugih proizvoda za pušenje.

Na dnevnom redu su i prijedlozi zakona koji će biti razmatrani po hitnom postupku, uključujući zakon o privremenom izdržavanju djece, podsticajima u privredi, dopune Zakona o parničnom postupku, te izmjene zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija.

Poslanici će razmatrati i nacrte zakona o platnim uslugama i ugostiteljstvu, kao i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke po projektu otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede.

Na dnevnom redu su i finansijski dokumenti, uključujući prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2026. godinu, godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2025. godinu, kao i izvještaji o radu i reviziji finansijskog poslovanja Radio-televizije Republike Srpske za 2024. godinu.

Posljednja tačka dnevnog reda odnosi se na izbor i imenovanja.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počeće u 10 časova.

(Mondo)

Tagovi

NSRS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ