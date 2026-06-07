Troje povrijeđenih u pucnjavi na Vracama, jedna osoba pomoć zatražila u Istočnom Sarajevu

Tri osobe povrijeđene su u pucnjavi koja se dogodila u Spomen-parku Vraca u Sarajevu. Dvije su zbrinute u KCUS-u, dok se treća javila u bolnicu u Istočnom Sarajevu.

Izvor: Klix - screenshot

U Spomen-parku Vraca u Sarajevu danas je došlo do pucnjave u kojoj su povrijeđene tri osobe, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Kako je saopšteno iz MUP-a KS, Policijska uprava Novo Sarajevo prijavu o upotrebi vatrenog oružja zaprimila je u 18.15 časova.

"U 18:15 sati, Policijskoj upravi Novo Sarajevo prijavljena je upotreba vatrenog oružja na lokalitetu spomen-parka Vraca. U KCUS-u su na ljekarskoj obradi dva muškarca", naveli su iz policije.

Treća povrijeđena osoba nije se javila u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, već je medicinsku pomoć potražila u zdravstvenoj ustanovi u Istočnom Sarajevu.

"U medicinsku ustanovu u Istočnom Sarajevu javio se za ljekarsku pomoć jedan muškarac, a koji se dovodi u vezu s istim događajem", saopšteno je iz MUP-a KS.

Na mjestu događaja nalaze se policijski službenici koji obavljaju uviđajne i istražne radnje, a o svemu je obaviješten i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

U akciju su uključeni pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i Federalne uprave policije.

Prema nezvaničnim informacijama, na Vracama je došlo do međusobnog obračuna više osoba, dok motiv pucnjave za sada nije poznat. Kako prenosi Klix.ba, povrijeđeni se navodno nalaze u teškom stanju.

Više informacija o ovom događaju očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja.