Sarajevo je najpovoljnija evropska destinacija za odmor: Objavljena cijela lista

Sve više turista bira povoljnija putovanja. Prema novoj analizi, Sarajevo je proglašeno za najjeftiniji grad u Evropi za kraći odmor, dok je Beograd zauzeo četvrto mjesto.

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Mijenjaju se trendovi u putovanjima, pa je sve više onih turista koji se trude da pronađu najpovoljniju opciju.

Sve je više onih koji žele da skupe odmore na udaljenim lokacijama zamijene putovanjima koja su manje zahtjevna i ujedno finansijski povoljnija.

Godišnji izvještaj, u okviru Barometra troškova gradova, a koji je nedavno objavila Britanska poštanska agencija za putovanja, u samom vrhu liste najpovoljnjijih destinacija u Evropi donosi neke novine.

Aspekti analize

Prilikom analiziranja su uzeti u obzir troškovi gradskog prevoza, kao i troškovi koji se odnose na prevoz bilo vozom ili autobusom od aerodroma i karte za gradski prevoz, koje važe 48 časova.

Sem toga, u analizu je uvrštena i cijena obilaska konkretnog evropskog grada autobusom, kao i posjete najznačajnijim gradskim atrakcijama, te najznačajnijem muzeju u gradu i umjetničkoj galeriji.

Uz sve navedeno, analizirani su i troškovi smještaja u hotelu sa tri zvjezdice i to za dvjie osobe za dvije noći.

Primećeno je da najznačajniju razliku u cijeni pravi upravo opcija smještaja, ali i lični troškovi putnika.

Najjeftiniji gradovi u Evropi za "city break"

Na listi prvih deset najjeftinijih gradova za kraća putovanja našlo se čak osam njih koji se nalaze na području Istočne Evrope.

Na listi su i Bukurešt i Tirana, dok je glavni grad Bosne i Hercegovine zauzeo prvo mjesto među najjeftinijim destinacijama za gradski odmor na evropskom tlu. Na osnovu svih 12 stavki, koje su uzete u obzir prilikom analize, prosječan turista će potrošiti 287 evra, odnosno 248 funti tokom dvodnevnog boravka u Sarajevu.

Međutim u izvještaju je navedeno i sljedeće:

"Ručanje u restoranima košta manje, javni prevoz je pristupačan, a određene atrakcije mogu koštati manje nego što očekujete. A to može značiti da ćete moći duže da ostanete napolju i da uronite u ono što grad nudi bez stalnog provjeravanja cijena i bez ograničenja".

Prvi put ove godine je grad Sarajevo zauzeo prvo mjesto na listi najjeftinijih destinacija na Starom kontinentu.

Osim Sarajeva, tu je i Beograd, koji je na ovoj listi sa prosječnih 307 evra troška za dvodnevni boravak za dvije osobe, zauzeo četvrto mesto.

Prvih 10 najjeftinijih „city break“ destinacija u Evropi su:

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Bukurešt, Rumunija

Tirana, Albanija

Beograd, Srbija

Trenčin, Slovačka

Riga, Letonija

Lil, Francuska

Vilnjus, Litvanija

Strazbur, Francuska

Podgorica, Crna Gora

(Euronews/MONDO)