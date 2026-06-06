logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sarajevo je najpovoljnija evropska destinacija za odmor: Objavljena cijela lista

Sarajevo je najpovoljnija evropska destinacija za odmor: Objavljena cijela lista

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Sve više turista bira povoljnija putovanja. Prema novoj analizi, Sarajevo je proglašeno za najjeftiniji grad u Evropi za kraći odmor, dok je Beograd zauzeo četvrto mjesto.

Sarajevo najjeftinija evropska destinacija za odmor Izvor: BBA Photography/Shutterstock

Mijenjaju se trendovi u putovanjima, pa je sve više onih turista koji se trude da pronađu najpovoljniju opciju.

Sve je više onih koji žele da skupe odmore na udaljenim lokacijama zamijene putovanjima koja su manje zahtjevna i ujedno finansijski povoljnija.

Godišnji izvještaj, u okviru Barometra troškova gradova, a koji je nedavno objavila Britanska poštanska agencija za putovanja, u samom vrhu liste najpovoljnjijih destinacija u Evropi donosi neke novine.

Aspekti analize

Prilikom analiziranja su uzeti u obzir troškovi gradskog prevoza, kao i troškovi koji se odnose na prevoz bilo vozom ili autobusom od aerodroma i karte za gradski prevoz, koje važe 48 časova.

Sem toga, u analizu je uvrštena i cijena obilaska konkretnog evropskog grada autobusom, kao i posjete najznačajnijim gradskim atrakcijama, te najznačajnijem muzeju u gradu i umjetničkoj galeriji.

Uz sve navedeno, analizirani su i troškovi smještaja u hotelu sa tri zvjezdice i to za dvjie osobe za dvije noći.

Primećeno je da najznačajniju razliku u cijeni pravi upravo opcija smještaja, ali i lični troškovi putnika.

Najjeftiniji gradovi u Evropi za "city break"

Na listi prvih deset najjeftinijih gradova za kraća putovanja našlo se čak osam njih koji se nalaze na području Istočne Evrope.

Na listi su i Bukurešt i Tirana, dok je glavni grad Bosne i Hercegovine zauzeo prvo mjesto među najjeftinijim destinacijama za gradski odmor na evropskom tlu. Na osnovu svih 12 stavki, koje su uzete u obzir prilikom analize, prosječan turista će potrošiti 287 evra, odnosno 248 funti tokom dvodnevnog boravka u Sarajevu.

Međutim u izvještaju je navedeno i sljedeće:

"Ručanje u restoranima košta manje, javni prevoz je pristupačan, a određene atrakcije mogu koštati manje nego što očekujete. A to može značiti da ćete moći duže da ostanete napolju i da uronite u ono što grad nudi bez stalnog provjeravanja cijena i bez ograničenja".

Prvi put ove godine je grad Sarajevo zauzeo prvo mjesto na listi najjeftinijih destinacija na Starom kontinentu.

Osim Sarajeva, tu je i Beograd, koji je na ovoj listi sa prosječnih 307 evra troška za dvodnevni boravak za dvije osobe, zauzeo četvrto mesto.

Prvih 10 najjeftinijih „city break“ destinacija u Evropi su:

  • Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Bukurešt, Rumunija
  • Tirana, Albanija
  • Beograd, Srbija
  • Trenčin, Slovačka
  • Riga, Letonija
  • Lil, Francuska
  • Vilnjus, Litvanija
  • Strazbur, Francuska
  • Podgorica, Crna Gora

(Euronews/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo odmor cijene putovanja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA