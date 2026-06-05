Turisti, niste dobrodošli: Ove zemlje zauzele su vrh neslavne liste najnetolerantnijih prema gostima

Dok Španija i Italija restrikcijama i otvorenim protestima objavljuju "rat" masovnom turizmu, mapa evropskog gostoprimstva drastično se mijenja u korist novih, ljubaznijih destinacija.

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Prema novoj studiji platforme za digitalnu zabavu JB.com, Španija, Italija i Francuska zauzimaju vrh liste evropskih zemalja u kojima je otpor prema prekomjernom turizmu najizraženiji.

Zvanična statistika djelimično objašnjava situaciju. U prva četiri mjeseca 2026. godine broj turista u Španiji porastao je za 3,4 odsto, a u junu zemlja očekuje povećanje broja putnika na međunarodnim letovima od 7,1 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Saopštenje španskog Ministarstva turizma napominje da se u junu očekuje povećanje turističkog priliva i u Italiji i Francuskoj - za 12 odsto, odnosno 2,6 odsto u poređenju sa istim periodom 2025. godine.

Nasuprot tome, Kipar i Albanija su od strane JB.com prepoznati kao najgostoljubivije zemlje za turiste u Evropi. Tamo nisu zabilježeni protesti protiv gostiju, a regulatorni pritisak na putnike je minimalan. Studija je analizirala intenzitet protesta, medijsku pažnju posvećenu njima, stope turističkih taksi i odnos broja gostiju i stalnih stanovnika u 30 zemalja širom svijeta.

Španci na tački pucanja

Španija, rangirana na prvom mjestu među 30 analiziranih zemalja, zabeležila je proteste protiv turizma u preko 40 gradova širom zemlje, od Barselone do Kanarskih ostrva.

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Katalonija je, na primjer, 2025. godine ugostila oko 20,1 milion turista, što je porast od 0,6 odsto u odnosu na 2024. godinu. Balearska i Kanarska ostrva su je pratila u stopu po popularnosti. U junu prošle godine, demonstranti su marširali centrom Barselone sa protestnim transparentima i prskali ljude vodenim pištoljima na popularnim turističkim mjestima.

Odmah iza Španije nalazi se Italija. Među gradovima u kojima se protestuje su Venecija, Rim, Firenca, Napulj i Milano. Neki aktivisti su čak demontirali sefove za ključeve u kojima vlasnici nekretnina za kratkoročno iznajmljivanje ostavljaju ključeve klijentima.

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U nastojanju da obuzdaju prekomjerni turizam, vlasti u Veneciji ponovo su uvele taksu za dnevne posjetioce grada tokom određenih dana od petka do nedelje u letnjem periodu.

Istovremeno, u Francuskoj su održani protesti širom zemlje i to u Marseju, Nici i Parizu, gdje zamah dobija i pokret protiv brodova za krstarenje. Ovo ukazuje na aktivan otpor stanovnika kako u velikim gradovima, tako i u priobalnim turističkim područjima.

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Otpor lokalnog stanovništva je sve glasniji, a putnici će u budućnosti morati da biraju između destinacija koje ih kažnjavaju taksama i onih koji ih, poput Kipra i Albanije, i dalje dočekuju raširenih ruku.

(MONDO)