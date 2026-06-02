Evropski grad obara rekorde: Više od 23 miliona noćenja uprkos ograničenjima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Amsterdam još jednom dokazuje da ostaje jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Evropi.

Amsterdam obara rekorde po broju turista

U 2025. godini, broj noćenja u glavnom gradu Holandije, dostigao je rekordnih 23,7 miliona, što predstavlja rast od oko 800.000 u odnosu na prethodnu godinu. Ovo je rezultat koji je znatno premašio limit od 20 miliona noćenja godišnje, koji su odredile gradske vlasti.

Vlasti Amsterdama već godinama pokušavaju da ograniče masovni turizam, između ostalog, zabranom izgradnje novih hotela, zabranom pušenja marihuane u centru grada, kao i visokom turističkom taksom. Ipak, broj noćenja ponovo je premašio prag koji je grad postavio.

Stanovnici Amsterdama podnijeli tužbu zbog turista

Prema navodima gradskih vlasti, rast će se nastaviti do 2028. godine, iako sporijim tempom nego u periodu od 2015. do 2019. godine. Sofjan Mbarki, zamjenik gradonačelnika zadužen za sprovođenje mjera u turizmu, ocijenio je da je usporavanje rasta rezultat dosadašnje politike, ali je priznao da grad i dalje mora sistematski da ograničava broj posjetilaca.

Zbog stalnog prekoračenja limita, grupa stanovnika Amsterdama tužila je opštinu sudu. Riječ je o istoj grupi koja je ranije izdejstvovala uvođenje granice od 20 miliona noćenja godišnje.

Pokretači tužbe, između ostalog, traže dodatno povećanje turističke takse, koja je već sada među najvišima u Evropi. Mbarki je, međutim, ranije najavio da grad ne planira novo povećanje i da će se usmjeriti na druge mjere za ograničavanje turizma.

