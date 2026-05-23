Morate ih vidjeti bar jednom u životu: Top destinacije koje oduzimaju dah, a nisu preplavljene turistima

Od vulkanskih ostrva i arktičkih gradova do vinskih dolina, pustinja i tropskih obala - izbor 20 destinacija koje otkrivaju svijet iz drugačijeg ugla, sa manje gužve i više povezanosti prirode, kulture i lokalnih zajednica.

Ovo je izbor putničkih destinacija koje nude slične ili poznate doživljaje kao popularna mjesta, ali sa manje gužve i više autentičnosti. Ideja je da se pokaže gdje putnici mogu da dožive lijepa mjesta, a istovremeno pomognu lokalnim zajednicama i izbjegnu masovni turizam.

Dubrovnik je popularan, ali je i Crna Gora blizu i nudi lijepu obalu i planinske staze. Montevideo je sličan Buenos Ajresu po tangu, hrani i arhitekturi, ali je mirniji i zeleniji. Alžir ima rimske ruševine bez velikih gužvi, piše BBC.

Abu Dabi

Zašto ići: Velika godina kulturnih otvaranja - plus novi tematski parkovi

U pustinji se osjeća iščekivanje. Nakon godina razvoja, kulturni distrikt na ostrvu Saadijat - projekat koji je počeo otvaranjem Luvra Abu Dabija 2017. godine - ulazi u svoju završnu fazu.

Najveći digitalni umjetnički muzej na svijetu, "Teamlab Fenomena", nedavno je otvoren, a prati ga i važan Nacionalni muzej Zajed, gdje posetioci mogu vidjeti kako su izgledali "kolektivni snovi" nacije prije nego što je postala bogata zahvaljujući nafti. Ronjenje za biserima nije nastalo u Emiratima, ali ima dugu istoriju, kao i uticaj islama, širenje arapskog jezika i viziju osnivača države, pokojnog šeika Zajeda bin Sultana Al Nahjana.

Pored muzeja, Abu Dabi snažno ulaže i u tematske parkove. Zabavni kompleks na ostrvu Jas se širi, "Vorner bros svijet Abu Dabi" dobija dodatak posvećen Hariju Poteru, a vodeni park Jas Votervorld gradi novu veliku zonu sa toboganima i atrakcijama.

Planira se i prvi Diznilend na Bliskom istoku, koji bi trebalo da počne da se gradi na Jasu u narednim godinama. To je ambiciozan projekat, daleko od pijeska i glinenih utvrda koje su nekada definisale grad.

Alžir

Zašto ići: Rimske ruševine, pustinje i očuvanje kulture

Dom grandioznih rimskih ruševina, nadrealnih pustinjskih pejzaža i istorijskih gradova sa mješavinom arhitektonskih stilova, Alžir dugo nije bio lako dostupan zbog komplikovanog viznog sistema. Ali "uspavana ljepotica" afričkog turizma se konačno budi.

Alžir radi na cilju da poveća broj međunarodnih posjetilaca na 12 miliona godišnje do 2030. godine. Uvedene su vize po dolasku za putnike u organizovanim turama, pokrenuta je nova avio-kompanija Domestik Erlajns, a država ulaže u očuvanje kulturnog naslijeđa i obuku stotina hiljada zanatlija.

Posjetioci najčešće počinju u Alžiru, prestonici sa slojevitom istorijom. Grad Konstantin, pod zaštitom UNESCO-a, nudi izuzetne urbane pejzaže, a u blizini su rimske ruševine Timgad i Djemila, bez gužve. Pustinja Sahara se prostire beskrajno, a oaza Djanet je centar za istraživanje tog područja.

Dolina Kolčagua, Čile

Zašto ići: Vino, kauboji i posmatranje zvezda

Dva sata južno od Santjaga, Dolina Kolčagua se proteže od Anda do Pacifika. Putnici koji odlaze dalje od glavnog grada otkrivaju hacijende, planinarenje i srce čileanske vinske industrije.

Poznata vinarija Vik i druge kao Viu Manent i Casa Silva nude degustacije, dok restoran Fuegos de Apalta slavnog kuvara Fransiska Malarneja nudi jela pripremljena na vatri u vinogradima.

Moguće je spavati među vinovom lozom u luksuznim vilama poput Klos Apalta. Region nudi i rodeo, kolonijalna sela i posmatranje zvijezda.

Kukova ostrva

Zašto ići: Novi pristup rajskom Pacifiku

Kukova ostrva su mala, ali bogata kulturom i prirodom. Rarotonga nudi planine, lagune i polinezijsku tradiciju, dok su ostala ostrva gotovo netaknuta.

Nova luksuzna odmarališta i jačanje zaštite morskih područja mijenjaju turizam. Veliki morski park Marae Moana dodatno se štiti, a zabranjuje se dubokomorsko rudarenje. Letovi su postali dostupniji, što olakšava dolazak u ovaj "skriveni raj".

Kostarika

Zašto ići: Džungla, plaže i wellness

Kostarika nudi spoj prirode i zdravog života. Kišne šume, plaže i bogat biodiverzitet čine je jednom od najraznovrsnijih zemalja na svijetu. Novi projekti zaštite prirode i ekološki turizam u Osa poluostrvu omogućavaju posjetiocima da učestvuju u očuvanju prirode, dok se nude i joga, meditacija i surfovanje.

Hebridi, Škotska

Zašto ići: Viski, kamenje i divlja priroda

Hebridska ostrva nude pejzaže, drevne kamene krugove i sve jaču viski scenu. Islaj i Bara postaju centri novih destilerija. Otvaraju se luksuzni hoteli i nova iskustva, uključujući festivale viskija i kulturne događaje.

Ishikava, Japan

Zašto ići: Tradicija i sake

Region Noto se oporavlja nakon zemljotresa i poziva turiste da pomognu lokalnoj obnovi. Kanazava nudi vrtove i zanate, dok se u ruralnim područjima podržavaju porodične farme i tradicionalne radionice.

Komodo ostrva, Indonezija

Zašto ići: Zmajevi i koralni grebeni

Nacionalni park Komodo čuva poslednje komodo zmajeve, uz bogat morski život. Novi ekološki programi i stroga pravila posjete pomažu očuvanju ovog jedinstvenog ekosistema.

Loreto, Meksiko

Zašto ići: Kitovi i pustinjska priroda

Loreto kombinuje more, pustinju i zaštitu prirode. Posjetioci mogu učestvovati u naučnim projektima i posmatranju kitova. Nova zaštićena područja dodatno čuvaju biodiverzitet regiona.

Crna Gora

Zašto ići: Boka Kotorska i planine

Crna Gora slavi 20 godina nezavisnosti i nudi spoj obale i planina. Boka Kotorska je poznata po venecijanskoj arhitekturi. Unutrašnjost zemlje nudi planine, jezera i staze kao što je "Piks of the Balkans", koja povezuje više država i podržava ruralne zajednice.

Obala Oregona, SAD

Zašto ići: Dramatična obala i održivost

Obala Oregona je jedna od najljepših u SAD-u, sa stijenama, svetionicima i šumama. Novi transport, biciklističke rute i ekološke inicijative olakšavaju održivo putovanje duž cele obale.

Oulu, Finska

Zašto ići: Arktička kultura

Oulu je Evropska prestonica kulture 2026. godine, sa festivalima, umjetničkim instalacijama i arktičkom kuhinjom. Grad spaja modernu umetnost i prirodu sjevera, uključujući saune i zimske aktivnosti.

Filadelfija, SAD

Zašto ići: 250 godina SAD i sport

Filadelfija slavi 250. godišnjicu SAD-a uz izložbe, festivale i sportske događaje. Grad nudi bogatu umjetničku scenu, murale i velike sportske manifestacije poput Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Pnom Pen, Kambodža

Zašto ići: Novi kulturni talas

Glavni grad Kambodže se brzo mienja, uz novi aerodrom i održivi urbani razvoj. Grad spaja modernu arhitekturu, umjetnost i tradicionalnu kulturu.

Guimarães, Portugal

Zašto ići: Zelen i istorijski grad

Rodno mjesto Portugala i Evropska zelena prestonica 2026. godine. Srednjovekovni centar i savremeni kulturni život čine ga jedinstvenim spojem tradicije i inovacije.

Samburu, Kenija

Zašto ići: Divlja priroda i zvijezde

Samburu nudi rijetke životinje, zajednički turizam i astroturizam projekte. Posjetioci mogu učestvovati u očuvanju prirode i upoznati lokalne zajednice.

Santo Domingo, Dominikanska Republika

Zašto ići: Sport i kultura

Grad se priprema za velike sportske igre i kulturne festivale. Obnovljeni istorijski centar i muzička scena čine ga atraktivnim za posjetioce.

Dolina Slokan, Kanada

Zašto ići: Istorija i priroda

Nova staza posvećena japansko-kanadskoj istoriji prati mjesta internacije tokom Drugog svjetskog rata. Ruta kombinuje prirodu, sjećanje i lokalne zajednice.

Uluru, Australija

Zašto ići: Sveto mjesto i nova iskustva

Uluru nudi nove višednevne ture kroz svetu zemlju Anangu naroda. Posjetioci mogu učestvovati u kulturnim programima i noćnim instalacijama svetla.

Urugvaj

Zašto ići: Plaže, tango i održivost

Urugvaj je jedna od najodrživijih zemalja u regionu, sa jakom kulturom i prirodom. Montevideo i obalni gradovi nude muziku, hranu i prirodne pejzaže poput laguna i dina.