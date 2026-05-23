Genijalan trik za male balkone: Kako da sami napravite pokretnu mini garnituru sa prostorom za odlaganje

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Mini garnitura za sjedenje može da bude praktično i šarmantno rješenje za terasu ili neku manju prostoriju u kući - napravite je sami.

Kako napraviti mini garnituru od iverice za terasu i male prostore Izvor: Instagram, meganzietz
  • Funkcionalna garnitura služi i za udobno sjedenje i kao prostor za odlaganje sitnica.
  • Mobilna je i prilagodljiva, točkići omogućavaju lako pomjeranje i kombinovanje prema potrebama prostora.
  • Presvlaka od dekorativnog materijala i jastuci po mjeri daju garnituri luksuzan izgled i mekoću.

U malim prostorima najviše se cijene mobilni i lagani komadi namještaja. Oni se lako pomijeraju, prilagođavaju različitim potrebama i ne opterećuju prostor. Upravo takva je i mini garnitura od iverice.

Ako želite da terasa postane udobno mjesto za odmor, a da pritom dobijete i prostor za odlaganje, rješenje je jednostavna mini garnitura od iverice.

Osnova je četvrtasta kutija, čvrsto sastavljena i dovoljno stabilna da izdrži težinu. Dimenzije su 53 x 53 cm, sa 45 cm visine – taman da se udobno smjestite, a unutra ostane dovoljno mjesta za stvari poput jastuka, ćebadi ili sitnica koje želite da sklonite.

Umjesto klasičnih nogara, postavite točkiće. Tako garnitura postaje pokretna i lako prilagodljiva prostoru – možete je pomijerati, kombinovati ili skloniti kada želite više slobodnog mjesta.

Kutiju presvucite dekorativnim materijalom, poput pliša, a odozgo dodajte jastuke po mjeri. Za maksimalnu udobnost, predlaže se jastuk debljine oko 12 cm koji daje mekoću i podršku. Oni će obezbijediti udobnost i dati garnituri efektan izgled. Ako planirate da je koristiti na terasi, birajte vodootporne materijale. Ovaj tip garniture je pogodan i za male prostorije u kući.

U galeriji pogledajte i druge modele garnitura. 

