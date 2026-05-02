Žena tražila od vještačke inteligencije da joj uredi terasu: Rezultat će vas oduševiti

Žena tražila od vještačke inteligencije da joj uredi terasu: Rezultat će vas oduševiti

U kratkom viralnom videu prikazana je sjajna transformacija jedne prazne terase - pogledajte ove ideje za uređenje!

Žena tražila od vještačke inteligencije da joj uredi terasu Izvor: Instagram / ina_frame
  • Vještačka inteligencija može biti kreativan partner u uređenju doma, spajajući tehnologiju i dizajn.
  • Kombinacija prirodnih materijala i praktičnih rješenja pretvara hladnu, ogoljenu terasu u toplu oazu.
  • Viralni videi nastaju kada se lične strasti kao što su AI, hobi uređenja i izrada nameštaja pretoče u vizuelno atraktivne projekte.

Ina je odlučila da spoji nekoliko svojih velikih ljubavi: strast prema vještačkoj inteligenciji, hobi uređenja prostora i dvorišta, kao i želju da pravi praktičan namještaj od paleta. Tako nastaju njeni viralni videi, a jedan od njih prikazuje upravo transformaciju jedne prazne terase.

Na početku snimka terasa izgleda hladno i nedovršeno – betonski pod, goli zidovi, bez traga udobnosti. Zatim kreće magija: Ina postavlja deking pod od drvenih letvica složenih u kvadratne module.

Deking je podna obloga namijenjena spoljnim prostorima, koja unosi toplinu i ritam u ambijent.

Slijede dve drvene žardinjere ispunjene zelenilom, poluprovidna roletna od trske filtrira sunčeve zrake i stvara prijatnu atmosferu. U uglu se pojavljuje klupa sa dva sedišta, praktična jer ispod skriva prostor za korpe i odlaganje stvari. Na klupi su dva jastuka za sjedenje, što dodaje udobnost i boju.

Ina ne staje tu: na plafon montira nosač za saksije, pa viseće biljke dopunjuju ambijent. Cijeli prostor zaokružuju zanimljive lampe, koje daju toplu svetlost i pretvaraju terasu u kutak za odmor i druženje. 

Rezultat je impresivan – od praznog betonskog prostora nastaje topla, funkcionalna i s ukusom dekorisana terasa, spoj prirodnih materijala, praktičnih rješenja i detalja koji stvaraju atmosferu. Upravo ovakvi projekti pokazuju kako Ina koristi vještačku inteligenciju ne samo kao alat, već kao inspiraciju da svoje hobije pretvori u viralne priče koje inspirišu druge. Pogledajte koliko je efektno ovo uređenje u video snimku. 

