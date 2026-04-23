7 načina da malo predsoblje izgleda veće i ljepše: Praktični savjeti najboljih dizajnera

Kažu da prvi utisak znači sve, a to važi i za ulaz u vaš dom.

kombinujte praktične elemente sa dekorativnim detaljima. Održavajte prostor urednim i birajte komade koji štede mjesto.

Sitne promjene – boja vrata, nova kvaka, drugačiji prekidač – mogu potpuno da osvježe prostor.

Iako malo predsoblje djeluje kao izazov za uređenje, ono je i dobra prilika da pokažete stil i stvorite prijatan atmosferu na ulazu. Sljedećih sedam ideja preporučuju dizajneri enterijera:

1. Budite hrabri

Mali prostor je idealan za jake boje ili upečatljive detalje. Tapete sa uzorkom, vintage tepih ili zanimljiva rasvjeta mogu da ostave snažan prvi utisak.

2. Spojite stil i funkciju

Ulaz mora da bude praktičan – mjesto za ključeve, torbe i kapute. Konzolni sto, ogledalo i kukice za zid mogu da budu i funkcionalni i dekorativni.

3. Smanjite nered

U malom prostoru svaka stvar mora imati svoje mjesto. Korpe sakrivaju sitnice, kukice mogu izgledati kao umjetnički detalj, a ogledalo vizuelno širi prostor.

4. Birajte multifunkcionalne komade

Klupa sa fiokama za cipele ili kukicama za torbe štedi prostor i čini ulaz urednim. U manjim stanovima razmislite o preklopnim ili konvertibilnim komadima namještaja.

5. Obratite pažnju na proporcije

Izbjegavajte glomazne komade. Uski sto, manji tepih ili jedno umjetničko djelo mogu da budu dovoljni da prostor izgleda osmišljeno, a ne pretrpano.

6. Sitni detalji prave razliku

Zamijenite obične kvake i prekidače za svjetlo elegantnijim materijalima poput mesinga. Ako volite „uradi sam“ pristup, prekrijte plastične prekidače samoljepljivim tapetama i dobićete jedinstven detalj.

7. Uljepšajte vrata

Zadnja strana ulaznih vrata često se zaboravlja. Obojite ih u boju koja se uklapa sa enterijerom ili ih zamijenite zanimljivijim modelom.

