Mali stan od 37 kvadrata u skandinavskom stilu: Jednostavnost koja osvaja i moderni detalji

Otkrijte kako da uredite stan od 37 kvadrata u skandinavskom stilu. Od kliznih vrata do pametnih niša za frižider – iskoristite svaki centimetar prostora.

Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura

Svaki centimetar stana od 37 kvadrata ima svoju funkciju, od niše za frižider do velikog ogledala koje vizuelno širi prostor.

ima svoju funkciju, od niše za frižider do velikog ogledala koje vizuelno širi prostor. U spavaćoj sobi trostruka klizna vrata od poluprovidnog materijala stvaraju privatnost, ali zadržavaju svjetlost i prozračnost.

Zahvaljujući velikim prozorima i povezivanju sa kuhinjom, dnevni boravak postaje glavni dio stana, pa prostor djeluje znatno veći od svoje kvadrature.

Mali stanovi često kriju najveće iznenađenje – kada se svaki centimetar pažljivo iskoristi, prostor može da djeluje daleko veći nego što broj kvadrata pokazuje. Upravo takav je ovaj stan od 37 kvadrata, uređen u skandinavskom stilu, koji pleni svojom nježnom paletom boja, jednostavnošću i promišljenim detaljima.

Zbog male kvadrature, nema klasičnog hodnika. Već na samom ulazu dočekuje vas kuhinja, formirana desno od vrata. Kratak kuhinjski niz sa ravnom pločom, dve grejne površine, radnom pločom i sudoperom, uz viseće ormariće iznad, čini funkcionalan i skladan kutak. Preko puta se nalazi kuhinjski pult, a iznad njega veliko ogledalo koje vizuelno širi prostor i daje osjećaj prostranosti.

Sa lijeve strane ulaza smješteno je kupatilo, dok je nekadašnji prolaz ka spavaćoj sobi pretvoren u nišu za frižider. Time je dobijeno praktično rješenje koje oslobađa ostatak prostora i čini da sve bude na dohvat ruke.

Izvor: Youtube / Studio Dotti Arquitetura

Spavaća soba je zaklonjena velikim trostrukim kliznim vratima od poda do plafona, izrađenim od poluprovidnog rebrastog materijala u bijelim ramovima. Ovaj detalj unosi modernu estetiku i omogućava da prostor ostane svijetao i prozračan, a da privatnost ipak bude očuvana.

Najveći dio stana posvećen je dnevnom boravku, koji se prirodno nastavlja na kuhinju. Arhitekte su odlučile da velike prozore ostave upravo ovom dijelu stana, pa je dnevni boravak obogaćen prirodnom svjetlošću i dodatno proširen radnim uglom. Na taj način stan je zoniran tako da djeluje daleko veći nego što kvadratura govori.

Iako nema klasičnu terasu, stan ima malu zastakljenu lođu u kojoj je smješten klima uređaj. Ona dodaje praktičnost i još jedan kutak koji se može koristiti po potrebi.