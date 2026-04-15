Mali stan od 45 kvadrata uređen za uživanje: Udobnost na prvom mjestu, prostor za rad po top standardima

U jednom modernom njujorškom zdanju krije se garsonjera od 45 kvadrata, uređena tako da djeluje kao pravi jednosoban stan.

Cilj opremanja bio je jednostavan – da prostor bude udoban za svakodnevni život, ali i podesan za rad od kuće.

Iako nema pregradnih zidova – osim kupatila koje je odvojeno – prostor je pažljivo podijeljen na četiri zone: kuhinju i trpezariju, dnevni boravak, radni kutak i spavaći dio.

Granice između ovih zona ne stvaraju zidovi, već pametno postavljeni elementi namještaja. Najupadljiviji detalj je velika polica koja razdvaja radni prostor od kreveta, stvarajući osjećaj privatnosti u otvorenom planu.

Nameštaj je sastavljen od komada koji se na prvi pogled dosta razlikuju – od moderne fotelje do vintidž stolica – ali su povezani bojama i teksturama, pa cijeli stan odiše skladom. Tu je kružni sto koji se širi i pretvara u trpezariju za šestoro, radni kutak sa ekskluzivnom ergonomskom stolicom, kao i sitnice koje dodaju toplinu: porodične uspomene, sušeno cvijeće, umjetnički posteri.

Stan ima i rijetke pogodnosti za Njujork – mašinu za pranje i sušenje veša u samom stanu, kao i veliki prozor okrenut ka jugu, koji propušta obilje svjetlosti. Vertikalni prostor iskorišćen je maksimalno: police na vratima, šipke za odjeću i pametno raspoređene kutije čine da svaki centimetar ima svoju funkciju.

Rezultat je enterijer koji pokazuje da mali stan ne mora da znači kompromis. Uz kreativnost i pažljivo birane detalje, od 45 kvadrata može da se napravi dom koji je istovremeno funkcionalan, udoban i inspirativan za rad, pogledajte ga u galeriji slika.