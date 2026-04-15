Zaboravite zavjese i roletne: Ove trikove sa prozorima svi žele, praktično je, jeftino i zadržava privatnost

Zaboravite klasične zavjese i roletne. Otkrijte moderna rješenja za kuhinjski prozor – prozorsku foliju i police koje štede prostor i izgledaju sjajno.

Prozorska folija je moderno, praktično i diskretno rješenje za kuhinju.

Police preko prozora povećavaju funkcionalnost i daju poseban stil.

Oba rješenja menjaju izgled prostora bez velikih troškova.

Ako želite da osvježite izgled kuhinje bez velikog renoviranja, pravi izbor dekoracije za prozor može napraviti ogromnu razliku.

Zavjese daju toplinu prostoru, dok roletne omogućavaju preciznu kontrolu svjetlosti. Ipak, postoje i modernija rješenja koja su sve popularnija – praktična, estetska i jednostavna.

Prozorska folija – minimalističko i praktično rešenje

Jedna od najboljih alternativa klasičnim zavjesama i roletnama je prozorska folija.

To je tanak sloj koji se lijepi direktno na staklo i ima više prednosti:

reguliše količinu svjetlosti

obezbjeđuje privatnost

daje čist i moderan izgled prostoru

ne zatrpava prostor kao zavjese

Posebna prednost je što ne prekriva okvir prozora, pa dekorativni detalji ostaju vidljivi. Postoje i dekorativne varijante, poput efekta vitraža, koje mogu dodatno uljepšati kuhinju bez zamjene stakla.

Mana: jeftinije folije mogu vremenom promijeniti boju, a postavljanje mora biti precizno jer se često ne mogu ponovo zalijepiti ako pogriješite.

Folija za prozore

Police preko prozora – spoj funkcionalnosti i dizajna

Druga opcija koja sve više dobija na popularnosti su police postavljene ispred prozora.

One imaju dvostruku funkciju:

pružaju djelimičnu privatnost

omogućavaju dodatni prostor za odlaganje

Na njih možete staviti:

biljke (koje dobijaju dovoljno svjetla)

začine

kuhinjske sitnice

dekoraciju ili knjige

Ovo rješenje je idealno za male kuhinje jer povećava funkcionalnost prostora.

Na šta treba obratiti pažnju

Kod postavljanja polica važno je:

pravilno pozicionirati šrafove kako se ne bi oštetio prozor

dobro isplanirati visinu polica kako bi svjetlost i dalje ulazila u prostor

ne pretrpati police kako kuhinja ne bi djelovala neuredno

Niže postavljene police omogućavaju da svjetlost ulazi kroz gornji dio prozora, što je posebno važno za biljke.

Police preko prozora

Koje rješenje izabrati

Ako želite minimalizam i lako održavanje – izaberite prozorsku foliju. Ako vam treba više prostora i dekorativni efekat – police su bolji izbor. U oba slučaja, dobijate moderniji izgled kuhinje bez skupog renoviranja.

