Bogataši sve više izbacuju zavjese iz svojih domova: Evo čime ih mijenjaju, a zadržavaju privatnost i svjetlost

Izvor: Shutterstock

Zavjese, roletne, žaluzine – postoji toliko različitih stilova, boja i tekstura da ponekad može biti teško odlučiti šta odabrati. Ako vam je glavni cilj privatnost, a ne dekorativni efekat, postoji jednostavnije rješenje – prozirna filmska folija za prozore. Ona pruža privatnost dok se direktno postavlja na staklo, eliminišući potrebu za proračunom dužine šipki za zavjese ili visine zavesa. Prizmatična folija posebno je dizajnirana da reflektuje šarene svjetlosne obrasce u prostoriji, dodajući magičan efekat u enterijer. Ovakve folije ljudi sa visokim budžetima često biraju jer iz svojih domova sve više izbacuju zavjese.

Šta je prizmatična folija za prozore

Prizmatična folija je izrađena od izdržljivog vinila i postavlja se direktno na staklo prozora. Jednostavna je za upotrebu i dolazi u različitim dezenima, tako da možete gotovo odmah uživati u šarenim odsjajima i duginim bojama koje se igraju po sobama. Folija dolazi u pojedinačnim listovima ili rolama različitih dimenzija. Pri izboru, imajte na umu da dezenirana folija može donekle ograničiti pogled kroz prozor, dok "pametne" jednostavne folije to ne čine, ali su skuplje, piše HouseDigest.

Vrste folija

Neki brendovi koriste elektrostatičku foliju, dok su drugi samoljepljivu. Elektrostatičke folije je lakše postaviti i ukloniti jer se lijepe na staklo bez ljepila. Obično su deblje i mogu se jednostavno odlijepiti. Tanji samoljepljivi modeli imaju ljepilo na jednoj strani. Teže se postavljaju i uklanjaju, ali više podsjećaju na pravo staklo. Samoljepljive folije takođe imaju duži vijek trajanja – 5 do 15 godina, dok elektrostatičke traju oko 2 godine.

Folija za prozore

Izvor: photopixel/Shutterstock

Kako folija stvara privatnost

Zamjena zavjesa prizmatičnom folijom, ponekad nazivanom i duginom ili holografskom folijom, jednostavan je proces. Izmjerite dimenzije prozora ili pojedinačnih stakala, isjecite foliju sa dodatkom od 2–3 cm sa svake strane, i postavite je ili zalijepite prema uputstvima proizvođača. Na kraju, izravnajte foliju da uklonite mjehuriće i poravnajte ivice. Uvijek počnite sa savršeno čistim prozorom, obrišite ga mikrofiber krpom kako ne bi ostao prašina ili dlačice.

Prizmatične folije nisu samo dekorativne – one blokiraju 84% UVA i 99% UVB zračenja, čime štite i vas i namještaj. Foliju možete koristiti gdje god želite privatnost, a posebna svojstva čine je idealnom za dječiju sobu, gdje šarene boje i dugini obrasci stvaraju čarobnu atmosferu. Odstranjiva folija je pogodna za stanare jer se lako postavlja i uklanja bez kršenja ugovora o najmu.

Ograničenja prizmatične folije

Iako folija pruža privatnost dok svjetlost prolazi, većina folija ne obezbjeđuje potpunu privatnost noću kada su svjetla unutra, a napolju je mrak. Ako je planirate koristiti u prostorijama gdje je privatnost ključna, poput kupatila, biće potrebno dodatno pokrivanje prozora, npr. zavjesa.

