Bacali ste ga godinama, a niste znali šta sve može: Talog od kafe rješava 10 problema u kući

Većina ljudi baca talog od kafe, a ne zna da može da posluži kao đubrivo, piling, sredstvo za čišćenje i neutralizator mirisa u domaćinstvu.

Izvor: Nor Gal/Shutterstock

Talog od kafe ne treba bacati jer ima brojne praktične namjene.

Može se koristiti u bašti, za njegu tijela i kao sredstvo za čišćenje.

Pametnim korišćenjem taloga štedite novac i čuvate dom i okolinu.

U našoj kulturi, dan bez šoljice jake, domaće kafe gotovo je nezamisliv. Ali, šta radite kada popijete posljednji gutljaj? Većina nas talog mehanički ispere u sudoperu, često rizikujući da začepi cijevi, ili ga jednostavno baci u smeće.

To je velika greška. Taj crni mulj, koji smatramo otpadom, zapravo je koristan, višenamjenski alat koji može zamijeniti đubriva, kozmetičke preparate, pa čak i sredstva za čišćenje. Prije nego što sljedeći put operete džezvu, pročitajte kako talog može da uštedi novac i uljepša dom.

U bašti i dvorištu

Besplatno đubrivo: Talog kafe je bogat azotom, kalijumom i fosforom, mineralima neophodnim za rast biljaka. Pospite ga oko korijena povrća ili cvijeća. Hrani zemlju i privlači gliste koje je čine rastresitom.

Teranje puževa i mrava: Puževi golaći mrze teksturu i miris kafe. Pospite krug od taloga oko biljaka koje želite da zaštitite. Kafa uspjuešno odbija i mrave ako se pospe na mjesta njihovog ulaska u kuću.

Uzgoj pečuraka: Talog je savršena podloga za gajenje bukovača u kućnim uslovima, jer je već sterilisan i bogat nutrijentima.

Sređivanje bašte

Izvor: Shutterstock

Za ljepotu i negu

Piling za tijelo i celulit: Pomiješajte talog sa malo kokosovog ulja ili meda i istrljajte tijelo. Uklanja mrtvu kožu i podstiče cirkulaciju, čime se smanjuje izgled celulita.

Maska protiv podočnjaka: Kofein sužava krvne sudove i smanjuje otečenost. Napravite pastu od hladnog taloga i vode, nanesite ispod očiju, ostavite 10 minuta i isperite.

Prirodni šampon za rast kose: Prije pranja, umasirajte šaku taloga u teme. Djeluje kao piling skalpa, uklanja naslage proizvoda i može stimulisati rast kose, piše Telegraf.

Maska od kafe

Izvor: sergey kolesnikov/Shutterstock

U domaćinstvu

Neutralizator mirisa: Osušen talog stavite u činiju i ubacite u frižider da upije neprijatne mirise. Može se koristiti i kao osvježivač za patike ili orman.

Sredstvo za ribanje: Talog je blago abrazivan i idealan za ribanje zagorjelih šerpi i masnih rešetki roštilja. Ne koristiti na poroznim površinama.

Popravka ogrebotina na namještaju: Gustu pastu od taloga i vode utrljajte u ogrebotine na tamnom drvetu, ostavite 10 minuta i obrišite – oštećenje će biti manje vidljivo.

Talog od kafe nije otpad, već nusproizvod koji se može pametno iskoristiti pre nego što završi u kanti. Bilo da ga koristite kao besplatno đubrivo ili kao sredstvo za ribanje, produžavate mu upotrebnu vrednost i štedite novac.