Februarsko orezivanje koja će vašu baštu promijeniti zauvijek: Biljke će vas nagraditi cvjetovima već 1. dan proljeća

Otkrijte kada i kako orezivati ruže, klematis i budleju. Monti Don savjetuje februar za bujne biljke i prelijepe cvjetove. Naučite jednostavne trikove za savršenu baštu.
Poznati britanski baštovan Monti Don otkrio je koje tri biljke obavezno orezuje u februaru kako bi tokom ljeta bile bujnije i bogatije cvjetovima, a među njima se nalaze i ruže.
Zašto je orezivanje važno?
Orezivanje je jedan od najvažnijih poslova u bašti jer se uklanjaju suve, oštećene i bolesne grane, što podstiče snažniji rast biljaka. Zimi, kada većina drvenastih biljaka miruje, a bolesti i štetočine su manje aktivne, orezivanje smanjuje rizik od infekcija na svježim rezovima. Monti Don ističe da je ovo idealno vrijeme za rezidbu ruža i voćki, a pri svakom orezivanju koristite oštre alate za čist i bezbjedan rez.
Ruže
Iako postoji mnogo zabluda o orezivanju ruža, Monti Don ističe da su one izuzetno otporne i da mogu podnijeti i vrlo snažnu rezidbu, a da se i dalje brzo oporave. Ipak, savjetuje da se vodi računa o nekoliko važnih stvari.
Žbunaste ruže zahtijevaju minimalno orezivanje i često je dovoljno blago skraćivanje, čak i uz pomoć makaza za živu ogradu. Monti objašnjava da ih tokom zime i ranog proljeća orezuje uklanjanjem predugačkih, oštećenih ili ukrštenih grana, a zatim ih ostavlja na miru. Kako navodi, postoji i dobar razlog da se ovakva rezidba obavi krajem ljeta ili početkom jeseni.
Penjačice se dijele u dvije grupe. Prvu čine prave penjačice sa krupnim cvjetovima koje cvjetaju od ranog ljeta do jeseni. Njih je najbolje orezivati u jesen ili zimu, tako što se zadržava osnovna struktura dugih stabala koja se usmjeravaju bočno, dok bočne grane daju nove cvjetove u proljeće. Preporuka je da se svake godine ukloni oko trećine biljke, odnosno najstarije i najdrvenastije grane, kako bi se stalno obnavljala, piše Najžena.
Drugu grupu čine rambleri, koji cvjetaju samo jednom, sredinom ljeta, sitnijim cvjetovima u grozdovima. Njima je potrebna minimalna rezidba, ali ih treba oblikovati i skraćivati odmah nakon cvjetanja, jer cvjetove nose na granama koje izrastu krajem ljeta.
Klematis
Monti Don savjetuje da se kasnocvjetajuće vrste klematisa mogu snažno orezivati od sredine februara. Među njima su sorte poput clematis jackmanii, viticella, Gypsy Queen, Hagley Hybrid, Perle d’Azur i Ville de Lyon. Kako objašnjava, ove biljke cvetaju na mladim izdancima koji se formiraju u proljeće, pa je potrebno ukloniti sav prošlogodišnji rast. On ih uvijek skraćuje na oko 60 centimetara od zemlje, ostavljajući najmanje dva zdrava para pupoljaka.
Budleja
Februar je idealno vrijeme za orezivanje budleje, poznate i kao leptirov grm. U hladnijim područjima, ovaj posao se može obaviti bilo kada tokom narednog mjeseca, kako bi biljka u sezoni bila snažna i bogato cvjetala.