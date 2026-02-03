Februarsko orezivanje koja će vašu baštu promijeniti zauvijek: Biljke će vas nagraditi cvjetovima već 1. dan proljeća

Otkrijte kada i kako orezivati ruže, klematis i budleju. Monti Don savjetuje februar za bujne biljke i prelijepe cvjetove. Naučite jednostavne trikove za savršenu baštu.

Izvor: Shutterstock

Poznati britanski baštovan Monti Don otkrio je koje tri biljke obavezno orezuje u februaru kako bi tokom ljeta bile bujnije i bogatije cvjetovima, a među njima se nalaze i ruže.

Zašto je orezivanje važno?

Orezivanje je jedan od najvažnijih poslova u bašti jer se uklanjaju suve, oštećene i bolesne grane, što podstiče snažniji rast biljaka. Zimi, kada većina drvenastih biljaka miruje, a bolesti i štetočine su manje aktivne, orezivanje smanjuje rizik od infekcija na svježim rezovima. Monti Don ističe da je ovo idealno vrijeme za rezidbu ruža i voćki, a pri svakom orezivanju koristite oštre alate za čist i bezbjedan rez.

Ruže

Iako postoji mnogo zabluda o orezivanju ruža, Monti Don ističe da su one izuzetno otporne i da mogu podnijeti i vrlo snažnu rezidbu, a da se i dalje brzo oporave. Ipak, savjetuje da se vodi računa o nekoliko važnih stvari.

Žbunaste ruže zahtijevaju minimalno orezivanje i često je dovoljno blago skraćivanje, čak i uz pomoć makaza za živu ogradu. Monti objašnjava da ih tokom zime i ranog proljeća orezuje uklanjanjem predugačkih, oštećenih ili ukrštenih grana, a zatim ih ostavlja na miru. Kako navodi, postoji i dobar razlog da se ovakva rezidba obavi krajem ljeta ili početkom jeseni.

Penjačice se dijele u dvije grupe. Prvu čine prave penjačice sa krupnim cvjetovima koje cvjetaju od ranog ljeta do jeseni. Njih je najbolje orezivati u jesen ili zimu, tako što se zadržava osnovna struktura dugih stabala koja se usmjeravaju bočno, dok bočne grane daju nove cvjetove u proljeće. Preporuka je da se svake godine ukloni oko trećine biljke, odnosno najstarije i najdrvenastije grane, kako bi se stalno obnavljala, piše Najžena.

Drugu grupu čine rambleri, koji cvjetaju samo jednom, sredinom ljeta, sitnijim cvjetovima u grozdovima. Njima je potrebna minimalna rezidba, ali ih treba oblikovati i skraćivati odmah nakon cvjetanja, jer cvjetove nose na granama koje izrastu krajem ljeta.

Ruže u dvorištu

Izvor: Shutterstock

Klematis

Monti Don savjetuje da se kasnocvjetajuće vrste klematisa mogu snažno orezivati od sredine februara. Među njima su sorte poput clematis jackmanii, viticella, Gypsy Queen, Hagley Hybrid, Perle d’Azur i Ville de Lyon. Kako objašnjava, ove biljke cvetaju na mladim izdancima koji se formiraju u proljeće, pa je potrebno ukloniti sav prošlogodišnji rast. On ih uvijek skraćuje na oko 60 centimetara od zemlje, ostavljajući najmanje dva zdrava para pupoljaka.

Klematis

Izvor: Shutterstock

Budleja

Februar je idealno vrijeme za orezivanje budleje, poznate i kao leptirov grm. U hladnijim područjima, ovaj posao se može obaviti bilo kada tokom narednog mjeseca, kako bi biljka u sezoni bila snažna i bogato cvjetala.