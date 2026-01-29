Da li držite orhideje za pogrešnom mjestu? Evo kako da ih postavite da cvjetaju bez prestanka

Gdje držati orhideje u stanu? Ova 4 mjesta garantuju bujno cvjetanje i zdrav rast

Izvor: Shutterstock

Ako vam orhideje ne napreduju onako kako biste željeli, moguće je da problem nije u zalivanju ili prihrani — već u mjestu na kojem se nalaze.

Kada žele da biljkama uljepšaju svoj prostor, mnogi se odlučuju za orhideje zbog njihove ljepote i elegancije. Iako ne zahtijevaju mnogo pažnje, često se dešava da iznenada počnu da venu. Ako ste sigurni da ste ispravno postupili kada je u pitanju nega, vrijeme je da proverite da li ste ih postavili na pravo mjesto.

Iako se najčešće drže na prozorskoj dasci, postoje i druge pozicije u domu na kojima orhideje mogu još bolje da uspijevaju. U nastavku vam donosimo četiri idealna mjesta za orhideje u vašem domu.

1. KUPATILO

Možda vam to ne bi prvo palo na pamet, ali kupatilo može biti odlično mjesto za orhideje. Pošto su one epifiti, prirodno uspijevaju u sredini sa povećanom vlažnošću vazduha, upravo onakvoj kakva vlada u kupatilu.

Važno je da prostor ima dnevnu svjetlost. Ako kupatilo nema prozor, povremeno premjestite biljku na mjesto sa indirektnim prirodnim svjetlom.

orhideja

Izvor: Shutterstock

2. DNEVNA SOBA – DALJE OD GRIJANJA I PROMAJE

Dnevna soba je često najbolje mjesto za orhideje. Kao suptropske biljke, one vole obilje dnevne svjetlosti, ali ne i direktno sunce.

Vodite računa da orhideja ne stoji blizu radijatora, klime ili na promaji. Idealna sobna temperatura za ovu biljku kreće se između 15 i 25 stepeni, uz stabilne uslove, bez naglih promjena.

orhideja

Izvor: Shutterstock

3. SPAVAĆA SOBA

Sobne biljke stvaraju smirujuću atmosferu, zbog čega su odličan izbor i za spavaću sobu. Orhideja na noćnom stočiću ili komodi unosi dašak elegancije i doprinosi osećaju prijatnosti.

Kao i u dnevnoj sobi, u većini spavaćih soba ima prirodne svjetlosti, što je sasvim dovoljno da orhideja lijepo napreduje.

orhideja

Izvor: Shutterstock

4. RADNA SOBA

Istraživanja su pokazala da biljke mogu pozitivno da utiču na produktivnost — čak i do 15 odsto. Osim toga, prisustvo biljaka može doprineti boljoj koncentraciji i smanjenju buke.

Radni sto ili kućna kancelarija mogu biti savršeno mjesto za orhideju, koja će prostoru dati sofisticiran izgled i istovremeno povoljno uticati na vašu svakodnevnu rutinu. Pročitajte i zašto vam orhideja ne cvjeta, a u galeriji pogledajte prelijepe fotografije.

Tekst: Glossy / Lepa&Srećna