Posadite ovo cvijeće i dočekajte proljeće puno boja: 3 biljke koje vole hladnoću, a malo ko zna

Uživajte u terasi punoj boja dok je zima još u toku. Ove biljke cvjetaju i na hladnoći.
Ako želite da vaša terasa postane pravi raj boja dok drugi još uvijek čekaju proljeće, posadite ovo cvijeće prije Svetog Jovana.
Tačan tajming je ključ, mnoge biljke koje cvetaju rano zapravo zahtijevaju hladnoću kako bi razvile snažan korijenski sistem.
Tri vrste koje se savršeno slažu sa zimskim uslovima:
Dan i noć
Ova biljka je otporna na mraz i cveta čak pri temperaturama do -5°C. Posadite je sada, i do kraja februara uživaćete u njenim šarenim cvjetovima.
Jagorčevina
Vijesnik proljeća, dolazi u različitim bojama i vrlo je izdržljiva. Idealno je posaditi je u bogatu, vlažnu zemlju, a januarski snijeg joj savršeno prija.
Kukurijek
Cvjeta čak i dok je snijeg na zemlji. Savršen je za sjenovite dijelove terase, donoseći eleganciju i sofisticiranost.
Dodatni savjeti:
- Za najbolje rezultate, obavezno postavite drenažu u saksije, grupišite ih da se međusobno štite od vjetra, i zalivajte samo kada je zemlja suva.
- Započnite sada, posadite cvijeće prije nego što prođe Sveti Jovan i uživajte u prvim cvjetovima dok je zima još uvijek u punom jeku.