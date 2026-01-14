Posadite ovo cvijeće i dočekajte proljeće puno boja: 3 biljke koje vole hladnoću, a malo ko zna

Uživajte u terasi punoj boja dok je zima još u toku. Ove biljke cvjetaju i na hladnoći.

Izvor: Shutterstock

Ako želite da vaša terasa postane pravi raj boja dok drugi još uvijek čekaju proljeće, posadite ovo cvijeće prije Svetog Jovana.

Tačan tajming je ključ, mnoge biljke koje cvetaju rano zapravo zahtijevaju hladnoću kako bi razvile snažan korijenski sistem.

Tri vrste koje se savršeno slažu sa zimskim uslovima:

Dan i noć

Ova biljka je otporna na mraz i cveta čak pri temperaturama do -5°C. Posadite je sada, i do kraja februara uživaćete u njenim šarenim cvjetovima.

Izvor: Shutterstock

Jagorčevina

Vijesnik proljeća, dolazi u različitim bojama i vrlo je izdržljiva. Idealno je posaditi je u bogatu, vlažnu zemlju, a januarski snijeg joj savršeno prija.

Izvor: grafvision/Shutterstock

Kukurijek

Cvjeta čak i dok je snijeg na zemlji. Savršen je za sjenovite dijelove terase, donoseći eleganciju i sofisticiranost.

Kukurek

Izvor: Shutterstock

