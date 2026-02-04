logo
Zaboravite na prevelike stočiće u dnevnoj sobi: Stručnjaci otkrili trikove zbog kojih ćete im zahvaljivati

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Saznajte kako da izaberete idealan stočić za dnevnu sobu. Pravilna veličina, oblik i funkcionalnost mogu transformisati prostor i učiniti ga udobnim i elegantnim.

Idealni stolovi za dnevnu sobu Izvor: Ground Picture/Shutterstock

  • Odaberite stočić proporcionalan kauču i ostavite minimalno 45 cm prostora za kretanje.
  • U manjim prostorima razmislite o okruglim ili alternativnim stolovima poput otomana ili panjeva.
  • Praktični stolovi sa fiokama ili podignutom površinom povećavaju funkcionalnost bez vizuelnog zagušenja.

Stočići za kafu su nezaobilazan dio dnevne sobe, ali izbor pravog može biti izazov. Pogrešan model može učiniti da čak i pažljivo uređena soba izgleda zbijeno ili neskladno.

Stručnjak za enterijer Luis Carmona iz VERDE Interior Design ističe da veći sto nije uvijek bolji. U manjim dnevnim sobama ili stanovima na sprat, prevelik sto može otežati kretanje i učiniti prostor neprijatnim za goste.

Kako izabrati pravi sto

Trik je jednostavan: prilagodite oblik i veličinu stola svom prostoru i kauču. Preporučena razdaljina između stola i kauča je oko 45 cm, što omogućava lagano kretanje i pristup. Mjerenja uzmite sa tim prostorom na umu i dobijate idealnu osnovu za izbor stola, piše HouseDigest.

Proporcionalnost i funkcionalnost

Prvi korak pri kupovini novog stočića je da izmjerite svoj kauč – širinu, dužinu i visinu sjedišta, kao i dimenzije dnevne sobe. Sto treba da bude najmanje polovina dužine kauča, a visina približno 2 cm niža od sjedišta.

Ako kupujete u prodavnici, napravite fotografije kauča kao vizuelnu referencu za oblik, boju i stil. U manjim prostorima, okrugli stočići olakšavaju kretanje i vizuelno otvaraju prostor, dok alternativni stolovi poput otomana, panjeva ili složenih stočića na više nivoa nude funkcionalnost bez vizuelnog preopterećenja.

Pogledajte neke od bijelih klib stolova, ali i kako se uklapaju uz namještaj:

Praktične opcije za svakodnevnu upotrebu

Razmislite o stilovima stola koji maksimalno koriste prostor:

  • Tradicionalni sto sa fiokama i policama za dodatni prostor.

  • Stol sa podignutom radnom površinom idealan za jelo ili rad na laptopu.

Prava kombinacija oblika, veličine i funkcionalnosti učiniće da vaš sto bude lijep, praktičan i prijatan za korišćenje.

(Lepa i srećna/Mondo)

