Šta izlazi iz mode u uređenju dnevne sobe 2026. godine? Dizajneri su baš iznenadili

Saznajte koji trendovi u uređenju dnevne sobe izlaze iz mode 2026. godine. Dizajneri otkrivaju kako da prostor izgleda moderno i udobno, a jednostavno je.

Trendovi koji su dominirali dnevnim sobama posljednjih godina sada polako izlaze iz mode - vrijeme je za toplije boje, prirodnije oblike i praktičniji dizajn.

Dizajneri upozoravaju da ultra-minimalizam, jednobojni bež tonovi i "oblaci" od sofa više ne donose udobnost ni stil.

Umjesto uniformisanog izgleda, u 2026. se ističu mješavina tekstura, razigrani detalji i autentičan, lični pečat prostora.

Prognoze za trendove u enterijeru za 2026. već pristižu, a kraj godine je idealan trenutak da razmislite o osvježavanju svog doma.

Znati šta će biti "u trendu" svakako pomaže pri izboru novih komada namještaja i boja zidova, ali podjednako je važno znati i šta izlazi iz mode.

Ako planirate promjene, a niste sigurni odakle da krenete, dizajneri otkrivaju koji trendovi za dnevne sobe odlaze u zaborav (i čime ih vrijedi zamijeniti).

1. Talasasti oblici u dekoru

Kupovina "mikro-trend" komada može trenutno osvježiti prostor, ali je i najbrži način da on brzo izgleda zastarjelo.

Najveći primjer toga su talasasti i nazubljeni oblici na sofama, stolovima i dekorativnim predmetima koji su preplavili društvene mreže.

"Ništa ne vrišti 'dvadesete godine 21. vijeka' kao talasasti namještaj", kaže dizajnerka Kimberli Tosi.

"Ako baš želite jedan takav akcenat, u redu, ali birajte klasične oblike sa ravnim linijama ili blagim krivinama koje traju godinama."

Ovakvo ogledalo zaboravite:

Ogledalo u domu

A evo čime možete da ga zamijenite:

2. Prevelike "cloud" sofe

Kao i talasasti namještaj, i ogromne bijele "cloud" (oblak) sofe postale su viralni hit ali dizajneri poručuju da je vrijeme da ih zamijenimo.

"Ti razvučeni, pufnasti modeli koji su dominirali društvenim mrežama sada djeluju glomazno i neuredno", kaže dizajnerka enterijera Alis Moščinski za The Spruce.

"Oduzimaju prostoru lakoću i izgledaju vizuelno teški."

Ako vam se ipak dopada njihov skulpturalni izgled, birajte jedan upečatljiv komad (poput fotelje ili klub stola) koji možete upariti sa klasičnom sofom.

Ovo možete da zaboravite:

Nameštaj u dnevnoj sobi

Ali ovakve stvari možete da dodate u dnevnu sobu:

3. Bijelo-bež palete boja

Iako su bijela i bež bezvremenski tonovi, dizajneri se umaraju od prostora u kojima dominiraju isključivo ove nijanse.

"Previše bež, 'tihi luksuz' izgled djeluje ravno i bez života", kaže Moščinski.

U 2026. godini u fokus dolazi dublja, izražajnija paleta koja i dalje zadržava eleganciju, ali djeluje toplije i prirodnije.

Ako ne želite da se odreknete neutralnih tonova, kombinujte ih sa bogatim zemljanim bojama poput čokoladno braon, maslinasto zelene, rđe ili terakote – u teksturama kao što su lan i somot.

Ovo zaboravljamo u 2026. godini:

A ovako možete da iskoristite trend za 2026. godinu:

4. Ultra-minimalizam

Minimalizam ostaje prisutan, ali ekstremno "sterilni" enterijeri gube na popularnosti.

"Volim moderne, svedene linije, ali samo kao dio šire celine", objašnjava dizajnerka Keti Kuo.

Trend koji slijedi naglašava ravnotežu između modernog i tradicionalnog, kombinaciju zakrivljenih oblika i toplih detalja koji prostoru daju dušu.

Ovo ćemo da mijenjamo:

Dnevna soba

A možemo da dodamo ovakve detalje i zadržimo minimalizam:

5. Kompleti namještaja koji se "slažu"

Dugo su kompleti identičnog namještaja važili za siguran izbor, ali sada se smatraju znakom zastarjelog stila.

"Takvi prostori djeluju previše inscenirano i bez ličnosti", objašnjava Moščinski.

Umjesto toga, dizajneri savjetuju eklektično slojevit pristup – miješajte staro i novo, drvo i metal, oštre i meke linije.

Ovakav komplet možemo polako da zaboravljamo:

Dnevna soba sa nameštajem iz iste kolekcije

A o ovome možete da razmišljate:

6. Dizajn bez funkcije

Najveći trend koji ostaje iza nas je onaj koji žrtvuje udobnost zbog estetike.

"Dnevne sobe ne bi trebalo da izgledaju kao izložbeni prostori", kaže Keti Kuo i dodaje: "Uživanje i funkcionalnost moraju biti jednako važni kao izgled."

Prostor u kojem se okupljamo, opuštamo i družimo treba da bude topao, udoban i ličan, to je suština dizajna budućnosti.

Vraćamo se osnovama

Dizajn dnevne sobe u 2026. godini vraća se osnovama – udobnosti, prirodnosti i autentičnosti.

Zaboravite na sterilne bež enterijere i prevelike sofe; prostor treba da priča vašu priču i da odiše toplinom doma.

Česta pitanja:

1. Koji trendovi u uređenju dnevne sobe izlaze iz mode 2026. godine?

Najviše gube na popularnosti talasasti oblici namještaja, prevelike „cloud“ sofe, ultra-minimalizam i jednobojni bež enterijeri. Dizajneri poručuju da je vrijeme da se prostor oplemeni bojama, teksturama i detaljima koji daju toplinu i lični pečat.

2. Koje boje su moderne za dnevnu sobu 2026. godine?

U trendu su tople, zemljane nijanse – maslinasto zelena, braon, rđa, terakota i boja gline. Ove boje stvaraju osjećaj udobnosti i prirodnosti, naročito u kombinaciji sa prirodnim materijalima poput drveta, lana i somota.

3. Da li minimalizam izlazi iz mode?

Ne u potpunosti – ali ekstremno sveden i „hladan“ minimalizam se povlači. Umjesto toga, sve više se traži balans između jednostavnih linija i toplih, domaćih elemenata koji prostoru daju karakter.

4. Kako da dnevna soba izgleda moderno, a da ne izgubim udobnost?

Birajte kvalitetne, ali udobne komade namještaja i kombinujte različite teksture – na primjer, meke jastučiće, drveni sto i metalne detalje. Ključ je u funkcionalnosti: prostor treba da bude lijep, ali i praktičan za svakodnevni život.

