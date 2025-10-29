Boje koje zamaraju oči i guše prostor: Preporuke stručnjaka za krečenje dnevne sobe

Ove boje nikako ne treba birati kad krečite dnevni boravak.

Izvor: Shutterstock

Dnevna sobaje mjesto za opuštanje i druženje sa gostima, a boja zidova može da dosta utiče na raspoloženje pa je važno izbjeći nijanse koje stvaraju nelagodu, zamaraju oči ili vizuelno guše prostor.

Arhitektkinje Brioni Bruks i Aleksandra Kuper daju savjete u vezi sa bojama koje nikako ne treba birati kad krečite dnevni boravak.

Jarka žuta boja

Žuta je jedna od onih boja koje na uzorku izgledaju vedro i optimistično, ali na zidu mogu djelovati potpuno drugačije. Čak i ako odaberete nijansu koja djeluje razigrano, treba izbjegavati sve što makar i malo djeluje "neonski".

Prema riječima dizajnerke Aleksandre, neonska žuta može da izazove nelagodu i napetost, a njen odsjaj u kombinaciji sa vještačkim osvjetljenjem dovodi do zamora očiju.

"To sam naučila iz iskustva u manjim prostorijama, gdje je jarkožuta reflektovala previše svjetla i stvarala neprijatno okruženje", kaže ona.

Koju boju ona predlaže? Brioni Bruks savjetuje da se žuta koristi dozirano, a ako je želimo za cijele zidove, bolje je odabrati svijetlu, pastelnožutu boju - onu koja u sebi sadrži dosta bijele.

Tamna braon boja

Tamnobraon boja je dobra za detalje, lijepa je i za drveni pod, ali nije preporučljiva za zidove dnevne sobe jer upija mnogo svjetlosti.

„Tamnobraon, posebno u velikim količinama na zidovima, čini dnevnu sobu zatvorenom pa i zastarjelom“, kaže Aleksandra. „To je posebno izraženo kada u prostoriji nema dovoljno prirodne svjetlosti.“

Šta da probate umjesto toga?

Ako želite zemljani, rustični efekat, dizajnerka predlaže toup nijansu. „To je svjetlija, sofisticiranija verzija braon koja i dalje pruža toplinu, ali djeluje svježije i modernije“, kaže ona. „Dobro funkcioniše i u velikim i u malim prostorijama, a lijepo se kombinuje sa drugim akcentnim bojama i neutralnim tonovima.“

Izvor: Shutterstock

Crvena boja

Jedna od boja koje Bruks nikada ne preporučuje za zidove dnevne sobe je crvena, iz istog razloga zbog kojeg ne savjetuje jarke boje uopšte.

„Bez obzira na njihovu ljepotu, jarke boje nisu idealne za prostor u kojem želite da se osjećate smireno i opušteno“, kaže ona.

Kako da koristite crvenu u stanu?

Ako volite crvenu, dizajnerka predlaže da je koristite kao akcentnu boju, a ne kao dominantnu. „Ako želite da unesete snažan koloristički akcenat, neka to bude kroz umjetnička djela ili dekoraciju poput prekrivača, svijećnjaka, knjiga i ukrasa“, kaže ona. „Šareni detalji unose život i individualnost, a lako se mijenjaju u skladu sa sezonom.“

Hladna bijela boja

Bijela je svestrana neutralna boja, ali njeni podtonovi određuju da li će prostor djelovati prijatno i gostoljubivo ili hladno, sterilno i neosobno. Prema Aleksandrinim riječima, hladnobijela spada u ovu drugu kategoriju.

Izvor: TikTok / styleosimple

„U stambenim prostorima sam viđala situacije gdje su hladne bijele nijanse, posebno u sobama sa ograničenom prirodnom svjetlošću, činile da prostor više liči na ljekarsku ordinaciju nego na udoban dom“, kaže dizajnerka.

Kako izabrati lijepu bijelu boju za krečenje?

Ne morate potpuno da izbjegavate bijele zidove. Njen savjet je da se odlučite za toplu bijelu ili off-white nijansu.

„Topla bijela ili off-white zidovi i dalje pružaju svjež i čist izgled, ali sa mnogo prijatnijim osjećajem“, kaže ona. „Ove nijanse su malo mekše od čiste bijele, ali i dalje daju prostoru prozračan, svijetao karakter. Savršene su za stvaranje mirnog, opuštajućeg ambijenta bez osjećaja hladnoće.“

(Lepa i srećna)