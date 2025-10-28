Stvari koje je imala svaka kuća u Jugoslaviji, sada su zlata vrijedne: Ako ih imate, evo koliko možete da zaradite

Stvari koje je imala skoro svaka kuća u Jugoslaviji danas vrijede pravo bogatstvo. Saznajte koliko možete da zaradite ako ih posjedujete.

Izvor: Maxshoem/Shutterstock

U svakoj prostoriji u bivšoj Jugoslaviji, jedan predmet je gotovo sigurno imao svoje posebno mjesto - na polici, vitrini ili komodi. Bila je to kristalna pepeljara, teška, elegantna i umjetnički izrađena, koja je nekada predstavljala simbol prestiža, dobrog ukusa i gostoprimstva.

Pepeljara se obično nudila gostima uz šolju kafe i domaće kolače, a tokom praznika je krasila sto zajedno sa kristalnim čašama i pažljivo vezenim pločicama.

Često se poklanjala za vjenčanja ili godišnjice braka, i skoro svako domaćinstvo, bez obzira da li je u njemu bilo pušača ili ne, imalo je bar jednog. Danas ih je gotovo nemoguće vidjeti u modernim domovima – malo ko ih je sačuvao od baka i deka kao uspomenu na neko drugo vrijeme.

Kristalna pepeljara

Izvor: gracethang2/Shutterstock

Stolnjaci – rukotvorine koje su i danas aktuelne

Još jedan predmet koji je nekada činio domove nezamislivim bili su stolnjaci ili miljei, mali čipkani podmetači koji su krasili svaki sto, komodu ili televizor, piše Dnevno.hr

Svaka kuća je imala nekoliko komada, često različitih veličina i dezena, pažljivo izrađenih od pamučnog prediva. Rukotvorine su bile ponos svake domaćice. Stolnjaci su se heklali danima, čak i nedeljama, i poklanjali su se za vjenčanja, useljenja i praznike.

Osim što su služili kao dekoracija, imali su i praktičnu ulogu – štitili su površine od ogrebotina i prašine. Međutim, njihova prava vrijednost bila je u njihovoj simbolici, predstavljali su trud, strpljenje i urednost domaćice, ali i svojevrsni porodični pečat.

Stolnjak ili milje

Izvor: Adam bartosik/Shutterstock

Danas su stolnjaci gotovo nestali iz svakodnevnih enterijera. Zamijenili su ih minimalistički ukrasi, sveće i dekoracije iz lanaca prodavnica. Međutim, sve se više vraćaju u modu kao vintage detalji koji unose toplinu i dašak nostalgije u moderan prostor. Mnogi su završili na tavanima, ali neki se mogu naći. Cijena danas varira, a setovi se prodaju i do 400 evra, u zavisnosti od veličine.

Sjećanje na vreme kada se vodilo računa o svakom detalju

Kristalne pepeljare i čipkane pločice možda su izgubile svoje mesto u modernim domovima, ali ostaju dio kolektivnog sjećanja generacija koje su odrasle u Jugoslaviji.

One su mali podsjetnik na vreme kada se sve čuvalo, a naglasak je bio na proizvodima koji su se mogli koristiti godinama.