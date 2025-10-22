logo
Praktična rješenja za odlaganje u malim spavaćim sobama: 5 trikova koje dizajneri rado koriste

Praktična rješenja za odlaganje u malim spavaćim sobama: 5 trikova koje dizajneri rado koriste

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Male spavaće sobe mogu izgledati prostrano uz nekoliko trikova! Otkrijte praktična rješenja za odlaganje i organizaciju koja mijenjaju izgled svake sobe.

Kako urediti malu spavaću sobu Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Male spavaće sobe mogu izgledati toplo i udobno, ali lako postanu pretrpane ako nemate dobro osmišljeno mjesto za svaku stvar. Od garderobe i posteljine, do nakita i knjiga - sve traži svoje kutke. Stručnjaci za uređenje enterijera otkrivaju nekoliko pametnih trikova za maksimalno iskorišćen prostor, bez gubitka estetike i udobnosti.

Iskoristite prostor ispod kreveta

Jedan od najlakših načina da dobijete dodatni prostor jeste da iskoristite prostor ispod kreveta.

Ukoliko krevet nema fioke, možete ubaciti plastične kutije sa poklopcem ili platnene korpe u koje stane sezonska garderoba, posteljina ili deke. Još bolja opcija je krevet sa podiznim mehanizmom, koji nudi ogroman prostor za skladištenje, a sve je neprimjetno i uredno.

Krevet sa fiokama
Izvor: Shutterstock

Pametno organizovan garderober

Kada je garderober mali, ključ je u rasporedu.

Uložite u organizatore za fioke, vješalice sa više nivoa i vakuum kese za zimske komade koje trenutno ne nosite.

Ako imate visinu u ormaru - dodajte drugu šipku ili viseću policu kako biste iskoristili vertikalu.

Pravilo broj jedan: ono što niste nosili godinu dana, poklonite ili odložite van sobe.

Organizovanje ormara
Izvor: we.bond.creations/Shutterstock

Ogledala i klizna vrata 

U malim spavaćim sobama svaki centimetar je važan.

Zato su ugrađeni plakari sa kliznim vratima pravo rješenje – ne zauzimaju prostor pri otvaranju, a uz ogledala na frontovima prostor izgleda duplo veći i svjetliji.

Ormar sa kliznim vratima
Izvor: Foto: Shutterstock

Police iznad vrata i uglovi koji se ne koriste

Prostor iznad vrata često ostaje prazan, a idealan je za plutajuće police ili dekorativne kutije.

U uglovima možete postaviti usklađene police po mjeri, koje ne narušavaju sklad sobe, ali nude prostor za knjige, kozmetiku ili dekor.

Minimalizam kao saveznik

Najveća tajna lijepo organizovanih malih soba jeste – manje stvari.

Ne pretrpavajte prostor suvišnim komadima namještaja i dekoracijama. Umjesto toga, birajte višenamjenske komade – na primjer, klupu sa prostorom za odlaganje ili noćni stočić sa fiokama.

Što više slobodnih površina, to će prostor djelovati urednije i prijatnije.

(Lepa i srećna)

