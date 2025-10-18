Najgore greške koje kvare izgled doma: Jeftino i kičasto, nemojte nikad ovo da radite ako renovirate stan

Savjeti majstora: šta u stanu izgleda jeftino i koja su rješenja za renoviranje bolja

Izvor: Shutterstock

Neke ideje za uređenje doma, iako popularne, mogu lako da pokvare cjelokupan utisak i učine da prostor izgleda jeftino ili prenatrpano.

Budite oprezni sa dekoracijama kao što su vještačko cvijeće ili "motivacione poruke" po zidovima, kao i pokušajima da kompletno renoviranje obavite sami - sve to može da ima potpuno pogrešan efekat.

Farbanje radne površine da liči na mermer

Postoje brza rješenja kad treba da se prikriju ogrebotine ili izblijedila površina, ali to su privremene varijante dok ne skupite budžet za pravu zamjenu. Farbanje kuhinjskog pulta ili radnih površina bojom koja imitira mermer rijetko kad izgleda uvjerljivo. "Ako niste pravi umjetnik, rezultat lako može da djeluje jeftino", kaže Dastin Vins, stručnjak iz oblasti gradnje i renoviranja."Bolje je da pult prelakirate ili, ako možete, zamijenite kvalitetnijim materijalom", kaže on.

Izvor: Shutterstock

Široka lamperija po zidovima

Nekad je bila popularna, ali danas, kad se prostire kroz cijeli stan, široka lamperija djeluje staromodno, a čitav prostor izgleda prenatrpano. "Ako nije urađena kako treba, odvlači pažnju i kvari izgled prostora", kaže Vins. Jednostavan zid sa dobrom bojom izgleda čistije, modernije i lakše se uklapa u ostatak enterijera.

Samoljepljive pločice u kuhinji

Ove pločice mogu da posluže kao privremeno rješenje, ali ne treba ih uzimati kao trajnu opciju. "Dizajn često izgleda neukusno i odaje utisak da je renoviranje obavio osoba bez ikakvog iskustva", kaže Vins. Prave pločice imaju teksturu i debljinu koju imitacije ne mogu da postignu. Bolje sačekajte pravi trenutak i uradite to kako treba.

Lažne cigle i kamen na zidovima

Iz daljine mogu da izgledaju ljepo, ali čim se priđe bliže, vidi se da je to samo štampa na drvenoj ploči. "Boja se lako ljušti, površina se grebe i sve to brzo izgleda ofucano", kaže Vins. Ako volite taj rustični izgled, bolje je da sačekate i uložite u prave zidne obloge.

Izvor: Shutterstock

Previše tematski uređene sobe

Piratska soba, džungla, svemir - sve to može da bude zabavno, ali kad se tema prenese na svaki detalj, prostor deluje haotično. "Obično izgleda kao trik, a ne kao stil", kaže Vins. Lični pečat je u redu, ali neka bude diskretan. Dodajte detalje koji sugerišu temu, bez da preplave cijeli prostor.

Namještaj sa plastičnim furnirom

Plastični ili laminatni namještaj često se reklamira kao brzo rješenje, ali ako se ne uradi kako treba, prostor izgleda nedovršeno.

"Plastika se ljušti, grebe i brzo izgubi boju", kaže Vins. Bolje je da uložite u kvalitetniji komad, ili da postojeći namještaj prefarbate ili bajcujete. Metalni ramovi su često povoljniji i lakši za doradu.

