Mali stan od 22 kvadrata: Garsonjera kao bombona, atmosfera čarobna

Prelijep mali stan od 22 kvadrata je prava mini oaza za život. Garsonjera za poželjeti!

Mali stan od 22 kvadrata ima sve što je potrebno za život pod uslovom da nemate mnogo stvari i spremni ste da održavate kuhinju maksimalno urednom.

Kuhinja je prvo što se vidi kad uđete u kuću, a ona je u ovoj garsonjeri veoma elegantna - elementi su u nježnoj sivozelenoj boji, a pločice crne i to visokog sjaja.

Vezu predstavlja praktična i efektna radna ploča od imitacije crnog mermera koji je blago upušten u dijelu gdje je sudopera. U produžetku je ugrađena ploča sa dvije ringle, a ispod smještena rerna.

Kod frižidera nije bilo štednje - veoma je visok i uključuje i zamrzivač, a njegova sjajna inoks površina se odlično uklapa sa bojom kuhinje.

Nasuprot elementima je uska konzola - zgodna da odložite ključeve pri ulasku, ali i da pojedete nešto oslonjeni na jednostavnu, visoku barsku stolicu.

U nastavku, na desnom zidu, smješten je televizor, ispod njega komoda sa fiokama, a s lijeve i desne strane visoki plakari sa frontovima od ogledala. Uz lijevi zid je udoban bračni krevet sa fiokama u osnovi. Stan ima i terasu zastakljenu od poda do plafona koji mu daje glamurozan izgled.

Lijevo od ulaznih vrata je kupatilo, malo, ali potpuno funkcionalno i efektno uređeno. Pogledajte stan u galeriji slika:

