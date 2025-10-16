logo
Mali stan od 22 kvadrata: Garsonjera kao bombona, atmosfera čarobna

Mali stan od 22 kvadrata: Garsonjera kao bombona, atmosfera čarobna

Autor D.B. Izvor Lepa i srećna
0

Prelijep mali stan od 22 kvadrata je prava mini oaza za život. Garsonjera za poželjeti!

Savjeti za uređenje garsonjere Izvor: Youtube / Gaby Garciia

Mali stan od 22 kvadrata ima sve što je potrebno za život pod uslovom da nemate mnogo stvari i spremni ste da održavate kuhinju maksimalno urednom.

Kuhinja je prvo što se vidi kad uđete u kuću, a ona je u ovoj garsonjeri veoma elegantna - elementi su u nježnoj sivozelenoj boji, a pločice crne i to visokog sjaja.

Vezu predstavlja praktična i efektna radna ploča od imitacije crnog mermera koji je blago upušten u dijelu gdje je sudopera. U produžetku je ugrađena ploča sa dvije ringle, a ispod smještena rerna.

Kod frižidera nije bilo štednje - veoma je visok i uključuje i zamrzivač, a njegova sjajna inoks površina se odlično uklapa sa bojom kuhinje.

Izvor: Youtube / Gaby Garciia

Nasuprot elementima je uska konzola - zgodna da odložite ključeve pri ulasku, ali i da pojedete nešto oslonjeni na jednostavnu, visoku barsku stolicu.

U nastavku, na desnom zidu, smješten je televizor, ispod njega komoda sa fiokama, a s lijeve i desne strane visoki plakari sa frontovima od ogledala. Uz lijevi zid je udoban bračni krevet sa fiokama u osnovi. Stan ima i terasu zastakljenu od poda do plafona koji mu daje glamurozan izgled.

Lijevo od ulaznih vrata je kupatilo, malo, ali potpuno funkcionalno i efektno uređeno. Pogledajte stan u galeriji slika:

(Lepa i srećna/Mondo)

