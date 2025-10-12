logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mali stan od 35 kvadrata sa velikom kuhinjom: Jednostavan namještaj po povoljnim cijenama za moderan dom 1

Mali stan od 35 kvadrata sa velikom kuhinjom: Jednostavan namještaj po povoljnim cijenama za moderan dom

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
1

Mali stan od 35 kvadrata pun je svjetla, a najveći prostor je dat kuhinji.

Mali stan od 35 kvadrata Izvor: Youtube / Never Too Small

Mali stan od 35 kvadrata renoviran je vrlo jednostavno, a rezultat je veoma funkcionalan raspored i visoka estetika kakvu je želio mladi par arhitekata koji ovdje žive.

Stari raspored je promijenjen, pa su u najvećoj prostoriji sada smješteni kuhinja i trpezarijski kutak.

Na južnoj strani stana nalazi se prostor koji se danju koristi kao dnevna soba, a noću kao spavaća soba. Kreveti na sprat kupljeni su u modernom prodajnom lancu jeftinog namještaja i složeni u obliku sofe, a po potrebi se razdvajaju u bračni ležaj. Oko cijele sobe, u obliku latiničnog slova "U" postavljena je prozračna zavjesa koja diskretno deli prostor i poboljšava efikasnost greianja i hlađenja. Sto sa tankom čeličnom ivicom i uvučenom drvenom pločom lako se pomjera, sklapa i prilagođava potrebama.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Trpezarijski sto je manjih dimenzija, kako bi prostor ostao fleksibilan. Stolice su kupljene preko oglasa, polovne pa su imale i veoma pristupačnu cijenu. Po posljednjoj modi, one ne čine komplet, ali boje i oblici imaju međusobnu vezu. Budući da ima više prozora, stan je preplavljen svjetlom i idealan za negovanje sobnih biljaka.

Kuhinja je dizajnirana, ali vrlo jednostavna, u skladu sa ostatkom enterijera. Sudopera i radna ploča od čelika su iz jednog djela, a u skladu s tim su i elementi srebrne boje. Pošto je smještena u blizini prozora, iza sudopere je postavljena providna akrilna ploča da ih zaštiti od prskanja. Tu je i odvojeni ormarić koji ima točkiće kao kolica pa se lako premješta na poziciju kuhinjskog "ostrva" i omogućava da u kuhinji dvoje rade bez sudaranja.

Frižider i mašina za veš su skriveni poluprovidnim bijelim pločama. S leve strane je potpuno odvojen toalet, naspram njega kupatilo, a između umivaonik. Draperijom se čitav ovaj prostor pretvara u prikladnu zonu za presvlačenje.

Odjeća se odlaže u garderober od svijetle šperploče, a ispod njega su nalaze utičnice i stanica za robotski usisivač. Zapravo, svi komadi namještaja u stanu su podignuti, kako bi on mogao nesmetano da se kreće. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

stan uređenje doma

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

To je dovoljno za pasče

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA