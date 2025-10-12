Mali stan od 35 kvadrata pun je svjetla, a najveći prostor je dat kuhinji.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Mali stan od 35 kvadrata renoviran je vrlo jednostavno, a rezultat je veoma funkcionalan raspored i visoka estetika kakvu je želio mladi par arhitekata koji ovdje žive.

Stari raspored je promijenjen, pa su u najvećoj prostoriji sada smješteni kuhinja i trpezarijski kutak.

Na južnoj strani stana nalazi se prostor koji se danju koristi kao dnevna soba, a noću kao spavaća soba. Kreveti na sprat kupljeni su u modernom prodajnom lancu jeftinog namještaja i složeni u obliku sofe, a po potrebi se razdvajaju u bračni ležaj. Oko cijele sobe, u obliku latiničnog slova "U" postavljena je prozračna zavjesa koja diskretno deli prostor i poboljšava efikasnost greianja i hlađenja. Sto sa tankom čeličnom ivicom i uvučenom drvenom pločom lako se pomjera, sklapa i prilagođava potrebama.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Trpezarijski sto je manjih dimenzija, kako bi prostor ostao fleksibilan. Stolice su kupljene preko oglasa, polovne pa su imale i veoma pristupačnu cijenu. Po posljednjoj modi, one ne čine komplet, ali boje i oblici imaju međusobnu vezu. Budući da ima više prozora, stan je preplavljen svjetlom i idealan za negovanje sobnih biljaka.

Vidi opis Mali stan od 35 kvadrata sa velikom kuhinjom: Jednostavan namještaj po povoljnim cijenama za moderan dom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 5 5 / 5

Kuhinja je dizajnirana, ali vrlo jednostavna, u skladu sa ostatkom enterijera. Sudopera i radna ploča od čelika su iz jednog djela, a u skladu s tim su i elementi srebrne boje. Pošto je smještena u blizini prozora, iza sudopere je postavljena providna akrilna ploča da ih zaštiti od prskanja. Tu je i odvojeni ormarić koji ima točkiće kao kolica pa se lako premješta na poziciju kuhinjskog "ostrva" i omogućava da u kuhinji dvoje rade bez sudaranja.

Frižider i mašina za veš su skriveni poluprovidnim bijelim pločama. S leve strane je potpuno odvojen toalet, naspram njega kupatilo, a između umivaonik. Draperijom se čitav ovaj prostor pretvara u prikladnu zonu za presvlačenje.

Odjeća se odlaže u garderober od svijetle šperploče, a ispod njega su nalaze utičnice i stanica za robotski usisivač. Zapravo, svi komadi namještaja u stanu su podignuti, kako bi on mogao nesmetano da se kreće.