Mali stan od 37 kvadrata: Od terase do udobne spavaće sobe (FOTO)

Mali stan od 37 kvadrata ima dvije terase, pa je vlasnica odlučila da jednu od njih zastakli i pretvori u udobnu spavaću sobu.

Mali stan od 37 kvadrata bio je pun pregradnih zidova koji su ga činili mračnim i vizuelno teškim.

Danas, zahvaljujući renoviranju, taj isti prostor "diše" u punom sjaju - svijetao, prozračan, funkcionalan i nježno zaobljen u svakom detalju.

Pri ulasku u stan, dočekuje vas zakrivljeni drveni element izrađen od okume drveta - afričke vrste poznate po svojoj zanimljivoj teksturi. Donji dio ovog elementa formira diskretnu policu za ključeve i sitnice, praktično rješenje koje odmah najavljuje filozofiju prostora: sve ima svoju svrhu, ali ništa nema strogu formu.

Pod je obložen bojenim mikrocementom, koji daje monolitan, savremen izgled i povezuje sve prostorije u jedinstvenu cjelinu.

Kuhinja je premještena u središte stana, čime je postala funkcionalni epicentar. Zadržan je prozor koji je nekada gledao ka staroj terasi - sada služi kao izvor svjetla koja stiže sve do duboko u enterijer. Oko prozora su dodate police za kuhinjske potrepštine i dekoraciju, pa se time malo zaklanja vidik.

Radna površina i zidna obloga izrađeni su od poliranog betona, sa ciljem da se postigne izgled jedinstvenog, neprekinutog materijala. U uglu kuhinje, koji je ranije bio nepraktičan, dodate su police za često korišćene predmete, koje prikrivaju tehničke instalacije.

Cijela kuhinja je izrađena od istog okume drveta kao i ostatak stana, sa pažljivo usklađenim šarama koje stvaraju vizuelnu harmoniju. Plafon je blago spušten zbog elektroinstalacija, pa je oblikovan u zakrivljenu formu koja omogućava glatku tranziciju iz ulaznog prostora i obavija noseću gredu.

Sa druge strane kuhinje nalazi se trpezarijski dio - svijetao i prozračan, sa prozorom koji gleda ka terasi. Okrugli trpezarijski sto odabran je kako bi se omogućilo lakše kretanje i ublažile stroge linije prostorije. Ovaj dio djeluje kao produžetak kuhinje, ali zadržava svoju intimnost.

U dnevnoj sobi dominira klupa u obliku slova L, blago zakrivljena ka podu, što je čini ergonomičnijom i vizuelno lakšom. Ispod klupe se nalazi prostor za odlaganje, a po potrebi može služiti i kao dodatni ležaj. Sofa je prostrana i predstavlja dozu luksuza u malom stanu.

Iznad klupe dodate su konzolne police sa obe strane starog kamina. Dnevna soba je ispunjena prirodnim svjetlom zahvaljujući velikim staklenim vratima koja vode ka terasi.

Tokom ljetnjih mjeseci, vrata ostaju otvorena, pa je terasa integrisana s ostatkom stana. Pod terase obložen je vještačkom travom, dok su bočne strane obložene bambusom, što ostavlja utisak kao da ste u kući u prirodi.

Toalet je fizički odvojen od kupatila, čime se obezbjeđuje veća privatnost za kupatilo i spavaću sobu. Novo kupatilo u sklopu spavaće sobe dizajnirano je tako da dijeli isti prostor, ali je diskretno skriveno iza zavjesa. Odmah pored ulaza u kupatilo nalazi se prostor za veš mašinu. Klijent je želio kadu pune veličine, pa je iskorišćen prostor iza toaleta. Kada i tuš su izrađeni po mjeri, a male svijetloplave pločice krase pod, radnu površinu i police.

Na suprotnoj strani nalazi se krevet. Uzglavlje je izrađeno po mjeri, sa malom policom za odlaganje sitnica tokom noći. Ispod kreveta nalazi se dodatni prostor za skladištenje. Ovaj dio stana odiše tišinom, toplinom i funkcionalnošću, pogledajte ga u galeriji slika, a pročitajte i kako je uređen još jedan mali stan od 37 kvadrata.

