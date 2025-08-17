Mali stan od 37 kvadrata odlično renoviran: Kuhinja smještena u ostavu, a kupatilo pretvoreno u mini spa

Mračan mali stan pretvoren u svijetao i funkcionalan dom od 37 kvadrata.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Mali stan od 37 kvadrata imao je klasičan raspored kad je italijanska arhitektkinja Katerina Pilar Palumbo prvi put ušla u njega. Zatekla je dnevnu sobu i kuhinju na ulazu, zatim uski hodnik koji je vodio do tri male, mračne prostorije.

Njena ideja bila je jednostavna – da spoji životni prostor i arhitektonski biro u jednom stanu, tako da ne budu na gubitku ni udobnost ni estetika.

Željela je više svjetlosti i otvorenosti, pa je uklonila nepotrebne pregrade i vrata, a ostavu pretvorila u funkcionalnu kuhinju.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Kako bi stvorila jasnu podjelu između privatnog i poslovnog dijela, Katerina je napravila mezanin na čeličnoj konstrukciji ofarbanoj u jarku plavu boju.

Na taj način, dnevni boravak i kancelarija su ostali u prizemlju, a spavaća soba dobila je svoje mjesto iznad njih. Na jednom dijelu plave galerije krevet, na drugom podest ka bibilioteci, a do njega vode klizne merdevine u istoj plavoj boji.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Kuhinja je mala, ali promišljeno dizajnirana – sa preklopnim vratima na visećim elementima, skrivenim frižiderom i radnom površinom dubljom od standardne, kako bi u zadnjem dijelu bilo mjesta dodatnog mjesta za stvari.

Kupatilo je zadržalo prvobitnu poziciju, ali je vizuelno potpuno transformisano zahvaljujući posebnom LED plafonu koji imitira prirodno svjetlo. Ovaj efekat toliko je uvjerljiv da gosti često pitaju gdje se nalazi krovni prozor.

Dnevna zona je istovremeno i radni prostor – tu se nalaze dva konzolna radna stola i japanski futon koji po potrebi postaje krevet za goste. Katerina je osmislila i praktične ormariće na točkićima koji lako mijenjaju namjenu, a jedan od njih skriva i projektor.

Materijali i boje su svedeni na minimalnu paletu – teraco pod, plavi čelik mezanina, bijela skladišna vrata i pločice sa sitnim plavim tačkama. Ovim izborom postignut je osjećaj prostranosti, ujednačenosti i elegancije.

(MONDO)