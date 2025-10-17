Najnoviji trend u uređenju doma za 2026: Jedan materijal će se naći u svakoj sobi

Pogledajte šta stručnjaci predviđaju za 2026. godinu kada je u pitanju uređenje doma. Jedan materija će dominirati u svakoj prostoriji, a mnogi ga obožavaju.

Izvor: reddish/Shutterstock

Dizajneri enterijera prognoziraju pliš kao najveći trend u uređenju doma za 2026. godinu. Donosimo vam nekoliko savjeta i ideja kako da ovaj raskošni materijal postane skladan i elegantan dio vašeg doma.

Već nekoliko godina pliš je jedan od vodećih materijala u hladnijoj sezoni. I ove godine doživljava veliki uspjeh, savršeno se uklapajući u jesenji cozy enterijer. Bilo da je jednostavan, rebrast ili sa dezenom, ovaj materijal uneće dozu prefinjenosti i udobnosti u vaš dom, pretvarajući običnu prostoriju u topao i sofisticiran prostor.

Ipak, ovaj luksuzni materijal može djelovati previše dominantno ako se ne koristi pažljivo, zato vam donosimo nekoliko savjeta i ideja kako da na skladan način pliš postane dio vašeg doma.

Kako stilizovati pliš u enterijeru?

Luksuzan i elegantan, pliš umije da privuče pažnju čak i u malim dozama. U dnevnoj sobi koristi se za sofe, fotelje i taburee, ali i za jastučiće i prekrivače koji unose dodatnu udobnost i otmenost. U spavaćoj sobi najčešće se nalazi na uzglavljima kreveta, zavjesama ili prekrivačima, stvarajući prijatnu i intimnu atmosferu. Čak i trpezarija može dobiti novi izgled uz stolice presvučene plišem, dok u predsoblju mali tabure ili stolica mogu biti dovoljni da ostave utisak.

Zašto je pliš toliko u trendu?

Pliš na poseban način umije da "uhvati" svetlost. Njegov suptilan odsjaj menja se u zavisnosti od ugla i izvora svjetlosti, dajući prostoru živost i pokret. Ovaj materijal ističe oblike i stvara bogat vizuelni efekat koji unosi toplinu. Rezultat je sofisticiran i prijatan ambijent, naročito kada se kombinuje sa tamnim tonovima poput plave, smaragdnozelene, burgundi ili terakote, dok svetlije nijanse poput bež ili bisernosive dodaju mekoću i svjetlinu.

Kako suptilno kombinovati pliš?

Tajna uspješnog kombinovanja pliša leži u igri kontrasta. Potrebno ga je pažljivo uskladiti sa drugim materijalima i namještajem kako bi se postigao skladan izgled i izbjegla pretrpanost prostora.

S kojim materijalima se pliš najbolje slaže?

Za harmoničan enterijer, pliš kombinujte sa drvetom, metalom, lanom ili pamukom - materijalima koji ublažavaju njegovu raskoš. Za retro efekat odaberite plišanu fotelju s hromiranim postoljem, dok će drvena osnova doprineti skladnijem izgledu, piše Superžena.

Kako istaknuti pliš u enterijeru?

Kako biste u potpunosti naglasili ljepotu pliša, igrajte se bojama i teksturama. U dnevnoj sobi, sofa od tamnoplavog pliša savršeno će se uklopiti sa svetlim lanenim jastučićima i drvenim stočićem, stvarajući elegantan kontrast. Fotelja u nijansi terakote uz vuneni tepih pružiće prostoriji toplu i prijatnu atmosferu. S takvim kombinacijama lako možete unijeti živost, karakter i sofisticiranost u svaki kutak svog doma.