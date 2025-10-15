logo
Nedjelja dizajna na MONDO portalu: Savjeti arhitekte za uređenje kuhinje (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
U trećem dijelu našeg mini serijala posvećenog uređenju doma pričamo o kuhinjama.

savjeti za uređenje kuhinje arhitekte biljane novaković Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Naša sagovornica, banjalučka arhitektica Biljana Novaković kaže da su i dalje najbolji izbor čvrsti i kvalitetni materijali, neutralne boje, i funkcionalnost prije svega.

Poslušajte je:

Prema Biljaninim riječima, nije greška ni ako je kuhinja odvojena, ili je dio dnevnog boravka, jer je funkcionalnost na prvom mjestu.

Smjernice i trendovi

Kuhinja nije samo mjesto za kuvanje – ona treba da bude funkcionalna, praktična i da olakšava svakodnevni život. Jedan od provjerenih dizajnerskih trikova koji u tome pomaže jeste pravilo kuhinjskog trougla.

Izvor: Shutterstock

Prema ovom pravilu, tri ključne tačke u kuhinji – frižider (za čuvanje namirnica), sudopera (za pripremu i pranje) i šporet/ploča za kuvanje (za termičku obradu hrane) – treba da budu raspoređene tako da formiraju trougao. Na taj način omogućeno je da se između ovih zona krećete lako i prirodno, bez nepotrebnih prepreka ili sudaranja.

Poslušajte i Biljanine savjete za uređenje spavaće sobe:


Kao i dnevne:


A ukoliko želite da znate kao "odjugoslaviti" stari stan, pogledajte ovaj video:

Tagovi

kuhinja uređenje doma arhitekta dizajn savjeti Banjaluka

