5 stvari za koje nikad ne treba da trošite novac kada uređujete dom: Evo kako možete dobro da uštedite

Autor D.V. Izvor Lepa i srećna
0

Saznajte koje stvari u kući ne vrede vašeg novca – dizajneri otkrivaju na čemu možete da uštedite bez odricanja od stila i udobnosti, a jednostavno je.

5 stvari za koje nikad ne treba da trošite novac kada uređujete dom Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Kako dobiti najviše za svoj novac? Danas, kada ništa više nije jeftino – od hrane do namještaja, to je pitanje od posebne važnosti. U mnogim domaćinstvima ključno je smanjiti troškove gdje god je to moguće.

Kada govorimo o opremanju doma, postoje stvari na koje vredi potrošiti novac, poput dušeka i kauča, ali postoji i niz predmeta za koje čak i dizajneri tvrde da su bacanje novca.

Tepisi

Da, persijski, ručno pleteni i antični istočnjački tepisi su prelijepi, ali dolaze sa visokom cijenom. Zato dizajneri predlažu svojim klijentima jeftinije, ali vizuelno zanimljive tepihe koje će nakon nekoliko godina, bez griže savjesti, lako zameniti i tako osvježiti svoj dom.

Zavjese

Zavese rađene po meri mogu biti nepotrebno skupe. Postoji mnogo odličnih opcija za garnišne i panele iz masovne proizvodnje, a uvijek se mogu kupiti i većih dimenzija pa skratiti kod krojača za znatno manji iznos od izrade po mjeri.

Izvor: Shutterstock

Sezonski dekor

Ako ne možete da uživate u nečemu tokom cijele godine – da li zaista treba da trošite novac na to? Ako pitate dizajnere, odgovor je ne. Pogotovo kada je u pitanju sezonski dekor, poput brojnih svećnjaka ili džinovskog novogodišnjeg Deda Mraza i, recimo, pozlaćenih irvasa. Uostalom, sve to treba negde skladištiti ostatak godine. Preporuka je kupovati dekor koji može da se koristi cijele godine. Na primer, crveni stolnjak može poslužiti za Božić, Dan zaljubljenih, rođendan...

Knjige

Ne morate biti "knjiški moljac" da biste primijetili koliko knjige vizuelno oplemenjuju prostor i ostavljaju dobar utisak o domaćinu. Ali, nema potrebe da kupujete nova izdanja – obiđite buvljake, tamo ćete pronaći jeftina i zanimljiva izdanja. Možda vas čak inspirišu da i počnete da čitate.

Polica sa knjigama u dnevnoj sobi
Izvor: New Africa/Shutterstock

Umjetnička dela masovne proizvodnje

Naravno da zidove treba ukrasiti, ali umjetnička djela iz masovne proizvodnje često su precijenjena. Za istu cijenu možda možete pronaći neki rad lokalnog umjetnika.

