Pravilo trougla za uređenje kuhinje: Pravi drastičnu razliku, nema nereda i sve je na dohvat ruke

Izvor mondo.ba Izvor Lepa i srećna
Saznajte šta je pravilo kuhinjskog trougla i zašto ga dizajneri enterijera smatraju tajnom funkcionalne kuhinje. Manje hodanja, više reda i sve pri ruci!

Pravilo trougla za uređenje kuhinje Izvor: Shutterstock

Kuhinja nije samo mjesto za kuvanje – ona treba da bude funkcionalna, praktična i da olakšava svakodnevni život. Jedan od provjerenih dizajnerskih trikova koji u tome pomaže jeste pravilo kuhinjskog trougla. U nastavku saznajte sve što treba da znate o njemu – kako se primjenjuje, zašto je koristan i u kojim situacijama možda nije najbolje rješenje.

Šta je pravilo kuhinjskog trougla?

Prema ovom pravilu, tri ključne tačke u kuhinji – frižider (za čuvanje namirnica), sudopera (za pripremu i pranje) i šporet/ploča za kuvanje (za termičku obradu hrane) – treba da budu raspoređene tako da formiraju trougao. Na taj način omogućeno je da se između ovih zona krećete lako i prirodno, bez nepotrebnih prepreka ili sudaranja.

Preporučene dimenzije su sljedeće: svaki "krak" trougla trebalo bi da bude dug između 1,2 i 2,7 metara, a zbir svih strana ne bi trebalo da bude ni premali, ni preveliki, kako bi se zadržala efikasnost.

Kuhinja
Izvor: Shutterstock

Prednosti pravila kuhinjskog trougla

Brža i efikasnija priprema hrane

Manje hodanja i "zaobilaznih koraka" između frižidera, sudopere i šporeta znači da trošite manje vremena i energije.

Bolja organizacija prostora

Kada su tri glavne stanice pravilno raspoređene, lakše je osmisliti radne površine, mesta za aparate i pribor, kao i prostore za prolazak. Tako kuhinja djeluje urednije i preglednije.

Manje prepreka i smetnji

Pravilo predviđa da u linijama trougla ne treba da budu veliki elementi poput ormarića, kuhinjskog ostrva ili prolaza koji ometaju kretanje između frižidera, sudopere i šporeta.

Prilagodljivost različitim tipovima kuhinja

Pravilo trougla se može primjeniti u mnogim rasporedima – kuhinjama u obliku slova U, L, kao i u kuhinjama sa ostrvom. Čak i male kuhinje mogu imati njegovu "skraćenu" verziju ako su uređaji pametno raspoređeni.

Izvor: Shutterstock

Kako da postignete pravilo trougla u svojoj kuhinji:

  • Izmerite prostor – pre nego što počnete sa planiranjem, izmerite dimenzije kuhinje i uređaja (frižidera, radne ploče, sudopere).
  • Ako je moguće, postavite frižider blizu ulaza, da ne morate da nosite namirnice kroz celu kuhinju.
  • Sudoperu smjestite između frižidera i šporeta – logičan redoslijed radnji je uzimanje namirnica, priprema i kuvanje.
  • Izbjegavajte da veliko ostrvo ili poluostrvo preseče "krakove" trougla, jer to otežava kretanje. Ako ostrvo sadrži sudoperu ili ploču za kuvanje, ono može biti dio trougla – ako dimenzije to dozvoljavaju.
  • Obezbjedite dovoljno radne površine pored svake od tri stanice: uz šporet, sudoperu i frižider. To je prostor za pripremu, seckanje i odlaganje namirnica.

Pravilo kuhinjskog trougla najbolje funkcioniše u:

  • malim i srednje velikim kuhinjama, gde je svaki korak važan,
  • kuhinjama u obliku slova U ili L,
  • domaćinstvima gde najčešće samo jedna osoba kuva.

(Zadovoljna/ Lepa&Srećna)

Tagovi

uređenje doma

