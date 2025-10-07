Ovaj prostor niko ne koristi, a može biti stalak za šolje: Napravite ga sami brzo, lako i nevjerovatno jeftino

Genijalan DIY trik za kuhinju! Napravite stalak za šolje ispod police, uštedite prostor i unesite stil u svoj dom. Pogledajte kako da ga imate i vi, korak po korak.

Izvor: Printskrin/ TikTok/ extra.ordinary.home

Svaka kuhinja ima svoje male izazove, a jedan od najčešćih je gdje smjestiti šolje da budu pristupačne, a da ne zauzimaju dragocjen prostor. Jedna kreativna žena osmislila je jednostavno, jeftino i efektno rješenje koje će vas inspirisati.

Kako je napravila stalak za šolje

Umjesto da kupuje skup stalak ili zauzima mjesto u kuhinjskim ormarićima, odlučila je da iskoristi policu u kuhinji.

Izbušila je male rupice sa donje strane police. U njih je zakačila kukice koje čvrsto drže šolje. Na taj način dobila je stalak koji je praktičan, elegantan i uštedi prostor.

Rezultat je praktičan i vizuelno privlačan – šolje vise ispod police, lako su dostupne i ne zauzimaju radnu površinu.

Zašto volimo ovaj trik

Ušteda prostora: Šolje više ne zauzimaju deo radne ploče ili ormara.

Šolje više ne zauzimaju deo radne ploče ili ormara. Jednostavno i jeftino: Sve što je potrebno su police, bušilica i kukice.

Sve što je potrebno su police, bušilica i kukice. Dekorativno: Šolje se sada vide i daju poseban šarm kuhinji.

Šolje se sada vide i daju poseban šarm kuhinji. Brzo i praktično: Postupak ne traje dugo, a rezultat je funkcionalan i lep.

Inspiracija za vašu kuhinju

Ovaj mali trik pokazuje kako kreativnost i malo truda mogu promeniti svakodnevicu. Čak i jednostavni DIY projekti, poput ovog stalka za šolje, mogu učiniti kuhinju organizovanijom i lepšom.

Ako želite da vidite cijeli postupak i kako je to izgledalo u praksi, pogledajte video:

Brzi Q&A: DIY stalak za šolje

1. Zašto napraviti stalak za šolje ispod police?

Ušteda prostora i lak pristup šoljama, a kuhinja izgleda urednije i modernije.

2. Šta je potrebno za izradu?

Polica, bušilica i kukice koje mogu da drže šolje - jednostavno i brzo!

3. Mogu li ovako organizovati i druge kuhinjske predmete?

Da! Ovako se mogu postaviti i šolje za čaj, šoljice za espresso, kao i male šerpe ili špatule - sve zavisi od težine i prostora ispod police.