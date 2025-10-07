logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovaj prostor niko ne koristi, a može biti stalak za šolje: Napravite ga sami brzo, lako i nevjerovatno jeftino

Ovaj prostor niko ne koristi, a može biti stalak za šolje: Napravite ga sami brzo, lako i nevjerovatno jeftino

Izvor mondo.ba Izvor Lepa i srećna
0

Genijalan DIY trik za kuhinju! Napravite stalak za šolje ispod police, uštedite prostor i unesite stil u svoj dom. Pogledajte kako da ga imate i vi, korak po korak.

Kako napraviti stalak za šolje Izvor: Printskrin/ TikTok/ extra.ordinary.home

Svaka kuhinja ima svoje male izazove, a jedan od najčešćih je gdje smjestiti šolje da budu pristupačne, a da ne zauzimaju dragocjen prostor. Jedna kreativna žena osmislila je jednostavno, jeftino i efektno rješenje koje će vas inspirisati.

Kako je napravila stalak za šolje

Umjesto da kupuje skup stalak ili zauzima mjesto u kuhinjskim ormarićima, odlučila je da iskoristi policu u kuhinji.

  1. Izbušila je male rupice sa donje strane police.
  2. U njih je zakačila kukice koje čvrsto drže šolje.
  3. Na taj način dobila je stalak koji je praktičan, elegantan i uštedi prostor.

Rezultat je praktičan i vizuelno privlačan – šolje vise ispod police, lako su dostupne i ne zauzimaju radnu površinu.

Zašto volimo ovaj trik

  • Ušteda prostora: Šolje više ne zauzimaju deo radne ploče ili ormara.
  • Jednostavno i jeftino: Sve što je potrebno su police, bušilica i kukice.
  • Dekorativno: Šolje se sada vide i daju poseban šarm kuhinji.
  • Brzo i praktično: Postupak ne traje dugo, a rezultat je funkcionalan i lep.

Inspiracija za vašu kuhinju

Ovaj mali trik pokazuje kako kreativnost i malo truda mogu promeniti svakodnevicu. Čak i jednostavni DIY projekti, poput ovog stalka za šolje, mogu učiniti kuhinju organizovanijom i lepšom.

Ako želite da vidite cijeli postupak i kako je to izgledalo u praksi, pogledajte video:

@extra.ordinary.homeAdd some cup hooks to your open shelves to maximise your storage space.#openshelving#floatingshelves#kitchenstorage#cuphooks♬ Material Girl - Madonna

Brzi Q&A: DIY stalak za šolje

1. Zašto napraviti stalak za šolje ispod police?

Ušteda prostora i lak pristup šoljama, a kuhinja izgleda urednije i modernije.

2. Šta je potrebno za izradu?

Polica, bušilica i kukice koje mogu da drže šolje - jednostavno i brzo!

3. Mogu li ovako organizovati i druge kuhinjske predmete?

Da! Ovako se mogu postaviti i šolje za čaj, šoljice za espresso, kao i male šerpe ili špatule - sve zavisi od težine i prostora ispod police.

Možda će vas zanimati

Tagovi

uređenje doma savjeti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA