Ovaj prostor niko ne koristi, a može biti stalak za šolje: Napravite ga sami brzo, lako i nevjerovatno jeftino

Genijalan DIY trik za kuhinju! Napravite stalak za šolje ispod police, uštedite prostor i unesite stil u svoj dom. Pogledajte kako da ga imate i vi, korak po korak.
Svaka kuhinja ima svoje male izazove, a jedan od najčešćih je gdje smjestiti šolje da budu pristupačne, a da ne zauzimaju dragocjen prostor. Jedna kreativna žena osmislila je jednostavno, jeftino i efektno rješenje koje će vas inspirisati.
Kako je napravila stalak za šolje
Umjesto da kupuje skup stalak ili zauzima mjesto u kuhinjskim ormarićima, odlučila je da iskoristi policu u kuhinji.
- Izbušila je male rupice sa donje strane police.
- U njih je zakačila kukice koje čvrsto drže šolje.
- Na taj način dobila je stalak koji je praktičan, elegantan i uštedi prostor.
Rezultat je praktičan i vizuelno privlačan – šolje vise ispod police, lako su dostupne i ne zauzimaju radnu površinu.
Zašto volimo ovaj trik
- Ušteda prostora: Šolje više ne zauzimaju deo radne ploče ili ormara.
- Jednostavno i jeftino: Sve što je potrebno su police, bušilica i kukice.
- Dekorativno: Šolje se sada vide i daju poseban šarm kuhinji.
- Brzo i praktično: Postupak ne traje dugo, a rezultat je funkcionalan i lep.
Inspiracija za vašu kuhinju
Ovaj mali trik pokazuje kako kreativnost i malo truda mogu promeniti svakodnevicu. Čak i jednostavni DIY projekti, poput ovog stalka za šolje, mogu učiniti kuhinju organizovanijom i lepšom.
Ako želite da vidite cijeli postupak i kako je to izgledalo u praksi, pogledajte video:
@extra.ordinary.homeAdd some cup hooks to your open shelves to maximise your storage space.#openshelving#floatingshelves#kitchenstorage#cuphooks♬ Material Girl - Madonna
Brzi Q&A: DIY stalak za šolje
1. Zašto napraviti stalak za šolje ispod police?
Ušteda prostora i lak pristup šoljama, a kuhinja izgleda urednije i modernije.
2. Šta je potrebno za izradu?
Polica, bušilica i kukice koje mogu da drže šolje - jednostavno i brzo!
3. Mogu li ovako organizovati i druge kuhinjske predmete?
Da! Ovako se mogu postaviti i šolje za čaj, šoljice za espresso, kao i male šerpe ili špatule - sve zavisi od težine i prostora ispod police.