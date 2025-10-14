Nedjelja dizajna na MONDO portalu: Savjeti arhitekte za uređenje spavaće sobe (Video)

Nastavljamo naš mini serijal posvećen uređenju domova.

Naša sagovornica, banjalučka arhitektica Biljana Novaković danas otkriva na šta treba da obratite pažnju kada je riječ o spavaćoj sobi.

Ukratko, nemojte zatrpavati prostor namijenjen za spavanje, soba treba da je prozračna, bez suvišnih komada namještaja, ali i udobna i ušuškana.

I Biljana, kao i većina stručnjaka za uređenje domova ne preporučuje televizor u sobi.

"Ali, ukoliko to znači mir u kući, što da ne", kaže uz osmijeh.

Smjernice i trendovi

Trendovi uređenja spavaćih soba jasno pokazuju pomak ka toplijim, smirenijim prostorima koji odišu udobnošću i osobnim pečatom. Dizajneri sve češće savjetuju upotrebu zemljanih tonova — bež, terrakota, maslinasto zelene — te teksturiranih zidnih površina i tapeta kao centralnih elemenata zida iznad kreveta.

Uz to, produžena uzglavlja koja obuhvataju noćne ormariće i integrisani dekor postaju vrlo popularna, jer povezuju dizajn sobe i stvaraju homogeni vizualni identitet.

Preporučuju se i sobne biljke i prirodni materijali, višeslojno osvjetljenje koje omogućava osjećaj intimne atmosfere, te personalizacija prostora kroz detalje poput vintage elemenata, dekorativnih uzoraka i multifunkcionalnog namještaja.

