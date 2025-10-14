logo
Nedjelja dizajna na MONDO portalu: Savjeti arhitekte za uređenje spavaće sobe (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Nastavljamo naš mini serijal posvećen uređenju domova.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Naša sagovornica, banjalučka arhitektica Biljana Novaković danas otkriva na šta treba da obratite pažnju kada je riječ o spavaćoj sobi.

Poslušajte:

Ukratko, nemojte zatrpavati prostor namijenjen za spavanje, soba treba da je prozračna, bez suvišnih komada namještaja, ali i udobna i ušuškana.

I Biljana, kao i većina stručnjaka za uređenje domova ne preporučuje televizor u sobi.

"Ali, ukoliko to znači mir u kući, što da ne", kaže uz osmijeh.

Smjernice i trendovi

Trendovi uređenja spavaćih soba jasno pokazuju pomak ka toplijim, smirenijim prostorima koji odišu udobnošću i osobnim pečatom. Dizajneri sve češće savjetuju upotrebu zemljanih tonova — bež, terrakota, maslinasto zelene — te teksturiranih zidnih površina i tapeta kao centralnih elemenata zida iznad kreveta.

Izvor: Shutterstock

Uz to, produžena uzglavlja koja obuhvataju noćne ormariće i integrisani dekor postaju vrlo popularna, jer povezuju dizajn sobe i stvaraju homogeni vizualni identitet.

Preporučuju se i sobne biljke i prirodni materijali, višeslojno osvjetljenje koje omogućava osjećaj intimne atmosfere, te personalizacija prostora kroz detalje poput vintage elemenata, dekorativnih uzoraka i multifunkcionalnog namještaja.

Pogledajte i video sa savjetima za uređenje dnevne sobe:

