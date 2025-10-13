Kada je pravo vrijeme da renovirate kupatilo: 4 znaka da je potrebna hitna promjena jer vam može ugroziti zdravlje

Renoviranje kupatila nije samo stvar estetike, već i zdravlja, udobnosti i uštede. Neki ga renoviraju zbog trendova, a neki jer postoje znakovi koji traže promjenu, evo kako da ih prepoznate.

Izvor: Skatty/Shutterstock

Kupatilo je jedno od najvažnijih mesta u domu – prostor u kojem dan počinje i završava. Ali, za razliku od dnevne sobe ili spavaće, njega ne uređujemo tako često. Zato se često postavlja pitanje: kada je pravo vrijeme za renoviranje kupatila?

Znakovi da kupatilo traži promjene

1. Istrošene sanitarije i pločice

Ako na pločicama primjećujete pukotine, fuge koje se ne mogu očistiti ili slavine koje kaplju i poslije popravke, to su jasni znaci da je kupatilo došlo do kraja svog životnog vijeka.

2. Vlaga i buđ

Tamne mrlje na zidovima ili plafonu, stalna vlaga i neprijatan miris ukazuju da je hidroizolacija popustila. Ovo nije samo estetski problem, već i zdravstveni.

3. Zastarjela funkcionalnost

Ako vam se čini da nemate dovoljno prostora, da je tuš-kabina tesna ili vam nedostaje mjesta za odlaganje, to je znak da kupatilo više ne odgovara vašim potrebama.

4. Visoki računi za vodu i struju

Stari bojleri, tuševi i kotlići troše mnogo više energije i vode od savremenih, štedljivih rješenja.

Majstor popravlja bojler

Izvor: Shutterstock

Da li renoviramo zbog trendova?

Dizajnerski trendovi mogu biti inspiracija – pastelne boje, veliki formati pločica ili minimalističke tuš-zone zaista ulepšavaju prostor. Ali, stručnjaci savjetuju da trend ne bi trebalo da bude glavni razlog za renoviranje. Funkcionalnost i dugotrajnost uvijek treba da budu prioritet, a estetske promjene neka budu završni pečat.

Na koliko godina se kupatilo renovira?

Opšta preporuka je da se kupatilo kompletno renovira svakih 10 do 15 godina, u zavisnosti od kvaliteta materijala i učestalosti upotrebe. Manje intervencije, poput zamene slavina, ogledala ili rasvete, mogu se raditi i češće, jer brzo osvježavaju prostor bez velikih troškova.

Renoviranje kupatila nije samo stvar estetike, već i zdravlja, udobnosti i uštede. Pravo vrijeme da se odlučite za ovaj korak je onda kada prostor počne da pokazuje znake istrošenosti ili kada više ne odgovara vašim potrebama. Trendovi su dobrodošli kao inspiracija, ali najvažnije je da kupatilo bude funkcionalno, bezbjedno i prijatno za svakodnevni život.

Pogledajte ideje za luksuzno uređenje kupatila:

Vidi opis Kada je pravo vrijeme da renovirate kupatilo: 4 znaka da je potrebna hitna promjena jer vam može ugroziti zdravlje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock, 8 PhotoMavenStock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

(Vijesti/ Lepa&Srećna)

