Arhitektica Biljana Novaković za MONDO: Kvalitet i pametno planiranje nisu trošak, nego investicija (Video)

Ako planirate kupovinu stana ili renoviranje, savjeti arhitektice Biljane Novaković mogu vam uštedjeti mnogo vremena, novca i živaca.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Biljanu možda znate kao TV lice - autorka je emisije "Može i drugačije" u kojoj je prikazan cijeli proces stvaranja domova prilagođenih svojim stanovnicima.

U intervjuu za MONDO objašnjava zašto ne treba štedjeti na podovima i rasvjeti, kada je pravo vrijeme da se uključi arhitekta, kako mali prostori mogu izgledati prozračno i elegantno – ako se urede pametno

Da li se enterijer često potcjenjuje kao oblast arhitekture?

Da, vrlo često. Kolege koje se nisu ranije bavile enterijerom obično misle da je to jednostavno – dok ne uđu u proces i ne shvate koliko je detaljan. Ljude, u krajnjoj liniji, ne zanima konstrukcija ni statika, već prostor u kojem se osjećaju prijatno. Upravo zato, svaki detalj mora biti promišljen.

Koji je, po Vama, idealan trenutak da se arhitekta uključi u projekat?

Najbolji rezultati se postižu kada sam uključena od samog početka – od organizacije prostora, rasporeda instalacija, grijanja i struje, pa sve do izbora završnih materijala, podova i namještaja. Mnogi misle da moj posao počinje tek kada se prostor okreči, ali uređenje enterijera zapravo kreće mnogo ranije. Ono što se na kraju vidi – podovi, zidovi, zavjese – samo je “šlag na torti” nakon dugog i pažljivo planiranog procesa.

Koje su najčešće greške pri kupovini nekretnina?

Najveća greška je što se ne obraća pažnja na orijentaciju i prirodno svjetlo. Koliko svjetlo može da pomogne prostoru, toliko može i da smeta – posebno kod zapadnih orijentacija, gdje sunce prži popodne. Prvo posmatram osvjetljenje i organizaciju prostora, a zatim pažljivo slušam klijente: kako žive, koje su im navike i potrebe. Prostor mora da se prilagodi njima, a ne obrnuto.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako vidite odnos funkcionalnosti i estetike u arhitekturi?

Arhitekta je prije svega inženjer. Na prvom mjestu mora biti funkcionalnost, a zatim izgled. Estetika je stvar ukusa – ono što se nekome dopada, drugome možda neće. Ali funkcija mora biti logična i ispravna, jer ona čini da prostor zaista “radi”.

Gdje smo mi u odnosu na svjetske trendove u dizajnu enterijera?

Kada je riječ o samoj izgradnji, još uvijek pomalo kasnimo, ali po pitanju uređenja prostora čak smo i ispred mnogih evropskih zemalja, i da obraćamo mnogo više pažnje na to. Kod nas je postalo uobičajeno da svako ko kupi novu nekretninu angažuje arhitektu, dok je to u Evropi i dalje rijetkost. Problem su materijali – često kasne na naše tržište. Desi se da nacrtamo projekat koji ne možemo odmah realizovati jer određeni elementi još nisu dostupni, pa stignu tek za nekoliko godina.

Na šta najviše obraćate pažnju pri izboru materijala i boja?

Važno mi je da se teksture i tonovi međusobno slažu, da prostor ima harmoniju i “diše” kao cjelina. Najviše volim tople tonove – bež, boju pijeska, kašmir – jer su prijatni oku. Ali volim i akcentovane detalje, samo moraju biti pažljivo uklopljeni.

Savjetujem da se najviše pažnje posveti podovima, zidovima i plafonima, jer su to najveće i najtrajnije površine. Ako tu pogriješimo, teško se može ispraviti. Kada ljudi renoviraju stanove, često žele da zadrže stari parket – ja ih obično nagovorim da ga zamijene, jer zastarjeli tonovi mogu da pokvare cijeli utisak prostora.

Šta savjetujete kada je riječ o izboru namještaja?

Kvalitet i udobnost su važniji od brenda. Garniture za sjedenje treba da budu ergonomske, odgovarajuće visine i dubine, i da se prostor ne “guši” tamnim tonovima. I dalje su u trendu minimalistički komadi, a sve više ljudi se odlučuje da kupuje postepeno i kvalitetno, umjesto da odmah napuni prostor prolaznim stvarima.

Takođe, važno je da namještaj ne bude do poda – prostor tada izgleda lakše i prozračnije. U manjim stanovima treba igrati na svjetlije tonove, ogledala i rasvjetu. Kombinovanje više tipova svjetla stvara različite ambijente i čini prostor življim.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Da li se dešava da vas klijenti pozovu prekasno – kada su već kupili namještaj?

Vrlo često. Ljudi se zaljube u izgled stana, a ne razmišljaju o lokaciji, organizaciji života ili realnim proporcijama prostora. Dešava se, recimo, da neko kupi stan od 100 kvadrata, ali ne može da smjesti garnituru koju je zamislio, jer je dnevni boravak nezgodno oblikovan. Zato uvijek savjetujem da se pri kupovini, osim kvadrature, obrati pažnja i na dužinu zidova.

U šta se najviše isplati uložiti?

Ako imate izbor, prvo uložite u keramiku, sanitarije, kvalitetnu kuhinju, krevete, madrace i trpezarijski sto. Sve ostalo može da se mijenja vremenom. To su temelji koji određuju trajnost, funkcionalnost i kvalitet života u prostoru.

Konkretne savjete naše sagovornice za uređenje svih prostorija u stanu potražite na našen Instagram profilu!