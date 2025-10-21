Boje koje podmlađuju dom: Evo šta je u trendu, a šta odlazi u prošlost

Otkrijte koje su boje sada u trendu i kako da prostoru odmah date svjež, moderan izgled.

Izvor: Shutterstock

Vaš dom može izgledati starije nego što jeste, a razlog možda nije u namještaju već u boji zidova.

Stručnjaci za enterijer upozoravaju da su neke nijanse, nekada vrlo popularne, sada glavni krivci zbog kojih prostor djeluje umorno i bez topline. Dobra vijest? Uz malo farbe možete potpuno osvježiti dom, i to bez velikih ulaganja, piše RealSimple.

1. "Milenijal siva" – hladna nijansa koja odlazi u prošlost

Ta čuvena, čelično siva nijansa koja je godinama vladala domovima sada polako gubi popularnost.

"Trendovi se okreću ka toplijim, složenijim tonovima koji stvaraju prijatniju atmosferu", objašnjava dizajnerka enterijera Liza Hadson.

Hladne sive sa plavičastim ili ljubičastim podtonom sada djeluju ravno i beživotno u poređenju sa bogatijim, zemljanim paletama koje su trenutno u trendu.

Rješenje: Zamijenite hladne nijanse toplim neutralnim bojama – mekom "grež" (siva + bež) ili krem bijelom. One prostoru daju osjećaj domaće topline i prijatnosti.

2. Prejarke, zasićene boje

Iako su tamne, "moody" sobe trenutno hit na Instagramu, mnogi pretjeruju sa intenzitetom boja.

"Boje koje su previše jarke – poput električno plave ili neonsko žute – trenutno djeluju zastarjelo", objašnjava ekspertkinja za boje Eimi Vaks.

"Previše snažne nijanse brzo zamore oko i teško ih je uklopiti u enterijer."

Rješenje: Birajte smirenije, prigušene tonove. Na primjer, bogatu plavu sa primesom sive ili blagu, kremastu žutu. Takve boje su dugovječnije, prijatnije i lakše za kombinovanje.

Žuta dnevna soba

Izvor: Shutterstock

3. Bež sa žutim podtonom

Sjećate se onih "standardnih" bež zidova iz stanova prije 2010? Danas ih dizajneri smatraju potpuno zastjarelim. "Te boje imaju mutne pigmente zbog kojih zidovi deluju teški i beživotni. Umjesto da prostor izgleda sofisticirano, odaje utisak zastarelosti", kaže Hadson.

Rješenje: Zamijenite ih modernim zemljanim tonovima – mekim pjeskastim, boje pečene gline ili svijetlog kamena. Takvi tonovi daju prostoru dubinu i prirodnu energiju.

4. Previše "trendovske" boje godine

Svaka sezona donosi novu "boju godine" koja nas mami da promjenimo zidove, ali dizajneri upozoravaju da ne treba slepo pratiti trendove.

Rješenje: Ako vam se boja zaista dopada – izvolite! Ali birajte nijanse koje vas inspirišu, umiruju i u kojima se osjećate prijatno. Kako kaže Vaks: "Boja treba da vas čini srećnim, ne da bude samo modni potez."

Zelena dnevna soba

Izvor: Shutterstock

5. Mat završna obrada

Boja nije samo nijansa – važna je i završnica.

"Zidovi u mat boji djeluju beživotno, a svaka ogrebotina ili mrlja se vidi", objašnjava Hadson.

Rješenje: Zamijenite mat finiš nijansom sa blagim sjajem, poput polumat završnicom ili boju sa svilenkastim odsjajem. Ove varijante daju zidovima dubinu, lakše se održavaju i traju duže.

6. Zid u akcentu – tehnika koja odlazi u istoriju

Zid u jarkoj boji koji razbija monotoniju prostorije bio je veliki trend, ali sada djeluje zastarelo.

"Takav pristup dijeli prostor i narušava vizuelnu ravnotežu", kaže Hadson.

Rješenje: Umjesto toga, obojite sve zidove u istu nijansu – bilo da je neutralna ili hrabra. Ako ipak želite kontrast, unesite ga kroz umjetnička djela, tepihe ili komade namještaja.

Savremeni enterijer više ne trpi hladnoću i sterilnost. U trendu su tople, prirodne nijanse koje stvaraju osjećaj mira, povezanosti sa prirodom i – domaće topline.

Crveni zid u stanu

Izvor: Shutterstock

Da li je vrijeme da ponovo okrečite zidove?

Ako vam prostor više ne deluje inspirativno ili vam jednostavno nije prijatno da boravite u njemu, možda nije problem u namještaju već u boji zidova.

"Kada više ne osjećate uzbuđenje da provodite vrijeme u nekoj prostoriji, to je znak da je vrijeme za osvježenje", kaže ekspertkinja za boje Eimi Vaks.

"Ako soba djeluje umorno, razmislite da promijenite njen izgled, funkciju – ili makar boju zidova."

Kada je pravo vrijeme za ponovno krečenje

Zidovi u prostorijama koje se najviše koriste – poput kuhinje, hodnika i kupatila – brže se prljaju i gube svježinu.

"Takvi prostori zahtijevaju novo farbanje ili temeljno čišćenje na svakih tri do pet godina", savjetuje Liza Hadson.

S druge strane, spavaće sobe i trpezarije mogu trajati i do deset godina bez osvježavanja, osim ako boja ne počne da blijedi od sunca – ili vam jednostavno dosadi.

Krečenje

Izvor: Shutterstock

Trik koji mijenja sve - osvjetljenje

Jedan od najlakših načina da prostor odmah izgleda drugačije jeste promjena sijalica.

"Toplija svjetlost može učiniti da i hladne, sive nijanse izgledaju prijatnije", kaže Hadson.

Zamijenite oštre, hladne sijalice mekim LED svetlima tople temperature (2700K–3000K). Takvo osvetljenje trenutno neutrališe plavičaste tonove i daje prostoru toplinu bez ijednog poteza četke.

Oživite prostor bez potpunog krečenja

Ako vam trenutna boja deluje "isprano", a nemate volje za kompletno farbanje, postoji trik:

"Zidovi u toplim, žućkastim bež tonovima često djeluju mutno jer im nedostaje kontrast", objašnjava Hadson.

Rješenje? Osvježite ivice i plafon svežom, bijelom bojom.

Taj kontrast "uokviri" zidove i učini da prostor izgleda svesno dizajniran, a ne zastario.

Dodatni način da prostor zablista – bez farbanja

Ako još niste spremni za krečenje, igrajte se detaljima i teksturama.

"Dodajte umjetnička djela, jastuke ili detalje u aktuelnim nijansama – maslinasto zelenoj, boji rđe ili terakote", predlaže Hadson.

Zatim unesite topline kroz materijale: drvo, mesing, teksture poput grubog platna ili vune.

Ovi elementi vizuelno uravnotežuju staru boju i unose osjećaj svježine i topline u dom.