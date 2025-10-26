Mali stan od 24 kvadrata idealan za dvoje: Udoban bračni krevet i komforna dnevna soba, sa odvojenom kuhinjom

Mali stan od 24 kvadrata pun je pravih dizajnerskih "bisera" - krevet, kuhinja, police i plakari - sve je pažljivo napravljeno po meri.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Mali stan od 24 kvadrata uređen je u svijetlim bojama, a prostor maksimalno iskorišćen zahvaljujući nameštaju na rasklapanje.

Stan je inspirisanim japanskom estetikom i art-deko detaljima, iza kojih se krije izdašan prostor za odlaganje - uključujući sklopivi krevet (Marfi bed), sofu i trpezarijski sto na rasklapanje.

Plakari i police su izrađeni od svijetle šperploče, a mlečnobeli tapacirung na namještaju daje dodatnu vedrinu ovom malom stanu. Kada se krevet rasklopi, donjom ivicom se oslanja na sofu, na u gornjoj zoni se uzglavlje pomjera i iza njega krije prostor za posteljinu i jastuke.

Soba služi i kao spavaća i kao dnevni boravak, a u jednom uglu je i udobno mjesto za rad - ploča za pisanje i crtanje može da se podigne, a udobno sedište s tapaciranim jastukom se pomjera na točkićima. Ispod jastuka je prostor za skladištenje stvari.

Jarkoplava kuhinja unosi vedrinu u enterijer, sa integrisanim uređajima, uskom radnom površinom i sudoperom, dok malo kupatilo podsjeća na romantičnu art-deko kabinu, obloženu pločicama u roze boji. Duboka japanska kada za potapanje pravi je biser ovog malog stana.

