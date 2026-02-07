Stare pločice mogu skrivati azbest: Evo kako da prepoznate i šta treba da znate pre renoviranja

Stare pločice mogu sadržavati azbest, opasan po zdravlje. Saznajte kako ih prepoznati i šta raditi bezbjedno, uključujući testiranje i uklanjanje.

Izvor: Photology1971/Shutterstock

Stare pločice u kućama prije 1980. godine mogu sadržati azbest, što predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik.

Neoštećene pločice je najbolje ostaviti, dok oštećene treba profesionalno testirati i ukloniti.

Nikada ne rukujte sami, koristite zaštitnu opremu i angažujte licenciranog stručnjaka.

Azbest je nekada smatran čudesnim materijalom – otpornim, izolacionim i vatrootpornim. Od 1920-ih bio je dodavan u podne i stropne pločice, kao i u linoleum i vinil. Danas znamo da je ozbiljna zdravstvena opasnost, povezana sa rakom pluća i respiratornim problemima. Upotreba azbesta je u SAD-u ograničena od 1970-ih, a potpuna zabrana je uvedena 1989. godine, dok su strožija pravila stupila na snagu u 2010-im.

Azbest se najčešće nalazi u kućama izgrađenim prije 1980. godine, pa ako je vaš dom stariji, stare pločice mogu sadržati azbest. Ponekad su vidljive, a ponekad su sakrivene ispod drugih starih podova, tek da se otkriju prilikom renoviranja.

Znaci koji mogu ukazivati na prisustvo azbesta:

Pločice često imaju dimenzije 9x9 inča , rijetko 12x12 ili 18x18.

Površina može biti blijeda ili krhka , dok se ivice uvijaju .

Pločice su često lepljene bitumenskim ljepilom, koji takođe može sadržati azbest, pa crni ljepljivi tragovi mogu biti indikator, piše HouseDigest.

Međutim, nijedan od ovih znakova nije konačan dokaz. Jedini siguran način da se proveri je profesionalno testiranje, i apsolutno ne treba sami rukovati s potencijalno opasnim pločicama, jer su azbestna vlakna nevidljiva i lako se udišu.

Muškarac popravlja pločice

Izvor: Shutterstock

Šta uraditi ako sumnjate da imate azbestne pločice

Ako su pločice neoštećene, najbezbednije je ostaviti ih na mjestu. Čak i tokom renoviranja, najbolje može biti prekriti pod umjesto da ih uklanjate.

Ako su pločice oštećene i raspadaju se, pozovite profesionalca da ih testira. Držite djecu i kućne ljubimce podalje dok se ne utvrdi rizik. Ako morate privremeno da uklonite pločice, koristite masku, naočare i rukavice, i zaptite ih u jake kese za otpad. Azbest je opasan otpad i ne može se bacati sa običnim smećem.

Stare pločice sa azbestom su zastarjeli trend u podovima, ali ovdje je u pitanju zdravlje domaćinstva. Ne morate ih uklanjati, ali ako renovirate i želite zamjenu, angažujte ovlašćenog profesionalca za bezbjedan rad.

Pogledajte koje pločice za kupatilo su u trendu: