Posadite ove biljke u februaru: Lake su za njegu i traju godinama, a krase dom bolje od skupocjene dekoracije

Februar je idealno vrijeme da osvježite dom sobnim biljkama. Otkrijte koje vrste su najotpornije za sadnju u ovom periodu i kako da ih njegujete da vam godinama uljepšavaju prostor.

Februar je odličan period za sadnju i njegu sobnih biljaka, iako je spolja još zima.

Uz umjereno zalivanje, stabilnu temperaturu i dovoljno svjetlosti bez direktnog sunca, biljke mogu uspješno da napreduju.

Početnicima se preporučuju izdržljive vrste poput đavoljeg bršljana, zamije, svekrvinog jezika, dracene i spatifiluma.

Dok počinjemo da zamišljamo kako će nam izgledati bašte i balkoni, ne treba zapostaviti ni enterijer, a druga polovina zime je savršen trenutak da ga obogatimo još jednom saksijom.

Pošto nam u februaru temperature postepeno rastu, ovaj deo godine djeluje kao odličan momenat da se vratimo baštenskim poslovima, ali je zapravo savršen period da se malo više posvetimo sobnim biljkama.

One unose notu prirode u dom tokom zimskih dana, popravljaju raspoloženje i čine prostor lepšim i prijatnijim, a uz nas su cijele godine, pa se uvijek isplati njegovati ih, pa bi tokom februara, dok već počinjete da razmišljate o tome kako će vam izgledati vrt i terasa, mogli da obogatite svoj dom bar jednom kućnom biljkom.

Iako je dnevna svetlost i dalje ograničena, februar je zapravo odličan period da započnete ili oživite svoju kolekciju sobnih biljaka. Sve što je potrebno jesu dobre navike i minimalna briga, i vaše biljke mogu da vam unesu u život radost, prijatniji ambijent i osjećaj zadovoljstva dok čekate proljeće...

Savjeti za sadnju sobnih biljaka u februaru

Ako tek počinjete da uzgajate kućne biljke, važno je da imate u vidu nekoliko jednostavnih pravila koja će im pomoći da ostanu zdrave, lijepe i dugovječne. Čak i ako ste iskusni u nezi biljaka, nije naodmet da znate na šta treba obratiti pažnju u februaru.

Zalivanje treba da bude umjereno. Najbolji način da znate kada treba zaliti biljku jeste da stavite prst duboko u zemlju. Ako je suva, vrijeme je za vodu, a ne zaboravite da previše zalivanja često dovodi do žutih listova.

Grupisanje biljaka zaista pomaže. Biljke koje vole slične uslove (npr. tropske vrste ili kaktusi) mogu da stoje zajedno, jedna pored druge. One međusobno stvaraju mikroklimu s vlažnijim i ujednačenijim uslovima.

Stabilna temperatura je važna. Izbjegavajte mjesta gde se naglo mijenja temperatura, kao što su kupatila koja se brzo hlade i zagrijavaju. Biljke vole ujednačenu, prijatnu toplotu, pa se trudite da ne budu blizu radijatora i drugih grijnih tijela, ali ni vrata i prozora, iz kojih odjednom može da ih preplavi hladan vazduh

Dovoljno svjetlosti, ali ne direktnog sunca. Februar je period s manje prirodnog svjetla, pa je važno obezbjediti dovoljno svetlosti za vaše biljke, ali pazite da ne budu izložene direktnim sunčevim zrakama koje mogu oštetiti listove, piše Glossy.

Zalivanje sobnih biljaka

Najotpornije biljke koje možete posaditi u februaru

Ako tek ulazite u svijet sobnih biljaka, ovo su neke vrste koje su izdržljive i jednostavne za negu: