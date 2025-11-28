logo
Kako da božićni kaktus buja i cvjeta još ljepše: Spremite domaće đubrivo po starinskom receptu, sipajte i oduševićete se

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Kako da koristite talog od kafe da bi vam božićni kaktus još ljepše cvjetao? Pročitajte!

Kako da cvjeta božićni kaktus Izvor: Shutterstock
  • Božićni kaktus cvjeta tokom zime – evo kako da ga pravilno pripremite za spektakularan cvijet.
  • Naučite male trikove da vaš božićni kaktus dugo ostane zdrav i bujno cvjeta.
  • Znate li zašto božićni kaktus može postati prava dekoracija decenijama? Saznajte sada.

Elegantan božićni kaktus voli pažljivu njegu, a možda ne znate da jedan od naboljih dodataka za njegov rast i cvjetanje već imate u svojoj kuhinji.

Uz nekoliko lakih koraka, talog od kafe će postati moćan element nege božićnog kaktusa.

Talog od kafe djeluje kao blago đubrivo za sobne biljke: obogaćuje zemlju, podstiče snažniji rast i doprinosi bogatijem, pouzdanijem sezonskom cvjetanju.

Umjesto da ga bacite, upotrebite ga na efikasan način. On sadrži male količine azota, koji podržava stabilan i zdrav rast, a njegova prirodno kisela pH vrednost odgovara biljci koja voli blago kiselo zemljište. Na taj način se oponaša prirodno stanište kaktusa – tropske šume, gdje raste na podlozi od organskih materija na senovitim granama drveća.

Božićni kaktus
Izvor: Shutterstock

Kada se koristi umjereno i osušen prije primjene, talog od kafe je dobar za većinu biljaka i može poboljšati strukturu supstrata. Njegova fina tekstura povećava prozračnost i pomaže zemljištu da zadrži optimalnu količinu vlage, stvarajući uslove slične rastresitom, humusnom tlu koje ovi šumski kaktusi vole.

Kako da đubrite božićni kaktus talogom od kafe

Osušite i pomiješajte

Rasporedite iskorišćeni talog na tanjir i ostavite da se potpuno osuši. Kada je suv, umješajte 1–2 kašike u gornji sloj zemlje (oko 2–3 cm dubine). Radite to na svakih 4–6 nedjelja tokom sezone rasta kako biste biljci obezbjedili uravnotežen podsticaj.

Napravite „kafa čaj“

Za blažu varijantu, potopite kašičicu taloga u šolju mlake vode preko noći, a zatim procijedite. Dobijenu tečnost koristite za zalivanje kaktusa jednom mjesečno tokom aktivne faze rasta.  

Tagovi

biljke savjeti

