Od privatne kapele i dvorca za psa, do pećine i aerodroma u dvorištu: Da li su ovo najbizarnije kuće poznatih?

Poznati i bogati često neguju ekstravagantan stil života, a ovo su samo neke od najneobičnijih i najluđih kuća koje to najbolje dokazuju.

Luksuzni domovi slavnih ne oskudijevaju u impresivnim detaljima poput ogromnih kuhinjskih ostrva, bazena na otvorenom i privatnih bioskopa, ali neki bogati i slavni vole da odu i korak dalje i tako pomjere granice.

Ovo su neki od najneobičnijih dodataka u domovima bogatih sa A-liste i budite sigurni da nećete ostati ravnodušni.

Na spisku se nalaze, vjerovali ili ne, privatna kapela, pećina, roler koster i drugo, a u redovima koji slijede pogledajte i ko su vlasnici najneobičnijih vila u svijetu veoma bogatih i poznatih.

Dvorac za kućne ljubimce Paris Hilton

Paris Hilton je poznata po tome što je u svom dvorištu izgradila minijaturnu kuću za svoje pse. Dizajn je bio zasnovan na njenoj luksuznoj vili, sa sve klima-uređajem, balkonom i lusterom. Vjeruje se da je ovo nevjerovatno zdanje koštalo vrtoglavih 325.000 dolara! Prava palata za štence.

Pećina Lejdi Gage

Pjevačica Lejdi Gaga nema slijepe miševe koji lete po njenoj kući, ali ima tajno podzemno sklonište do kog se dolazi tunelima. U njemu se nalaze bioskop, kuglana i arkadne igre. Ne čudi podatak da je bivši vlasnik radio za Vorner Bros.

Privatni aerodrom Džona Travolte

John Travolta’s Florida mansion is a mini airport from above with two functional runways and aircrafts parked; one his private Boeing 707B aeroplane.



He had this driveway specially designed so that the plane could taxi right up to the house.pic.twitter.com/xzTbn0s1GP — Private Property NG (@privatepropng)January 17, 2018

Džon Travolta ima ozbiljnu strast prema avionima, što je dokazao kupovinom sopstvene piste u Okali, na Floridi, gdje je sagradio kuću. Njegova rezidencija u okviru kompleksa Jumbolair Aviation Estates,koja je vrijedna 10 miliona dolara i ima mjesto za parkiranje dva privatna aviona odmah ispred kuće, tako da može da se ukrca u mlaznjak za manje od minuta nakon izlaska iz doma.

Vodeni park Selin Dion

Iako legendarna pjevačica danas živi u Las Vegasu, nekada je boravila u veličanstvenoj nekretnini na Floridi koja je imala sopstveni vodeni park. Davne 2008. Selin Dion i njen pokojni suprug Rene Anželil kupili su imanje od pet hektara i postepeno ga pretvorili u dom iz snova. Sigurni smo da su njihovi sinovi,Rene-Šarl, Nelson i Edi u njemu uživali.

Umjetnička galerija Bijonse i Džej-Zija

Beyoncé & JAY-Z at an art gallery in LA earlier.pic.twitter.com/5QXCuuRm6S — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion)February 17, 2019

Vila Bijonse i Džej-Zija u Bel Eru, koju je projektovao arhitekta Tadao Ando, posjeduje sve luksuzne elemente koje biste očekivali, bazen, teretanu, ali i posebnu umjetničku galeriju. Među izloženim djelima nalaze se radovi ikona poput Vorhola i Baskijata. Zanimljivost, njihova nekretnina od skoro 90 miliona dolara bila je najskuplja transakcija u tom kraju u tom trenutku.

Soba za porcelan Kris Džener

Porodica Kardašijan-Džener poznata je po impresivnim nekretninama i bezbrojnim detaljima koji ostavljaju bez daha, ali ništa nije intrigantnije od hobija Kris Džener. Slavna "momadžerka" ima čitavu sobu posvećenu porcelanu. Da, dobro ste pročitali. Njena kolekcija finog posuđa uključuje dizajnerske setove iz cijelog svijeta, među kojima je i čajnik od 640 dolara brenda Guči. Naravno, sve je uvijek besprijekorno složeno.

Noćni klub Biga Šona

Znamo da slavne ličnosti vole da se provode, ali šta kažete na noćni klub u sopstvenoj kući? Kada je Big Šon otvorio vrata svoje vile na Beverli Hilsu za časopis Architectural Digest, otkrio je legendarni kućni klub. Crna prostorija ima DJ pult, disko-kuglu i zidne lampe u obliku lobanja. Najbolje od svega, povratak kući poslije provoda znači samo odlazak sprat više.

Kavez u kući Nikolasa Kejdža

Nikolas Kejdž posjeduje impozantnu i neobičnu vilu koja u potpunosti odražava njegov ekscentrični stil i sklonost ka arhitektonskim raritetima. Njegove nekretnine često su bile raskošne, sa velikim salonima, umjetničkim detaljima i istorijskim elementima, a najpoznatija među njima je gotička vila sa tornjevima, nalik na mali dvorac, koja više liči na filmsku scenografiju nego na klasičnu porodičnu kuću. Jedan zanimljiv detalj svakako je kavez u jednoj od soba.

Roler-koster Majkla Džeksona

@heckinsick This week I learned where Michael Jackson's Neverland Ranch bumper cars ride has been for the last 15 years. Thank you to zavedkhanphotos on IG and the CA State Fair for inviting me along to a behind the scenes tour of the State Fair. More videos of Cal Expo oddities to come! ♬ original sound - Logan Ivey

Imanje Majkla Džeksona, čuveni Neverland u Santa Barbari u Kaliforniji, dospjelo je na naslovne strane širom svijeta. Ovaj pravi zabavni park imao je roler-koster, panoramski točak, ringišpil i autiće za sudaranje. Imanje je kasnije preimenovano u Sycamore Valley Ranch i danas je u vlasništvu kalifornijskog investitora Rona Berklija.

Soba sa trampolinom Bila Gejtsa

Osnivač Majkrosofta, Bil Gejts, poznat je po milijardama koje posjeduje, pa je logično da ima i impresivan dom. Njegova luksuzna rezidencija, poznata kao Xanadu 2.0, navodno vrijedi oko 130 miliona dolara.

Smještena u Medini, predgrađu Sijetla, kuća je visokotehnološko čudo u kojem se gosti prate po dolasku, a prostorije se prilagođavaju njihovim temperaturnim željama. Dok je trampolina u dvorištu prilično uobičajena, Bil je otišao korak dalje sa zatvorenom sobom sa trampolinom.

Kapela Gven Stefani i Blejka Šeltona

Ne tako ekstravagantno kao ostalo, ali i te kako posebno. Kada su se Gven Stefani i Blejk Šelton vjerili, podijelili su fotografiju iz svoje privatne kapele na Blejkovom ranču u Oklahomi. Upravo tu su se kasnije i vjenčali, pred porodicom i prijateljima. Njihovo seosko utočište mjesto je gdje provode mnogo vremena, uživajući u jednostavnim stvarima poput zajedničkog baštovanstva.

