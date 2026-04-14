Zaboravite na lupanje i majstore: Ovaj trik mijenja pločice, a sve možete uraditi sami

Kako da obnovite pločice bez lupanja i skupih majstora? Uz jeftin alat i pravilan postupak, kupatilo može izgledati kao novo.

Farbanje pločica je jeftina alternativa renoviranju kupatila

Ključ uspjeha je dobra priprema površine i poštovanje postupka

Set za farbanje košta oko 2.700 dinara i pokriva oko 5 m²

Renoviranje kupatila spada među najskuplje radove u stanu. Ipak, postoje načini da se troškovi smanje, naročito ako ste spremni da se sami upustite u posao.

Farbanjem pločica specijalnim bojama dobija se jednolična površina, a dostupna je široka paleta nijansi iz ton karte. Ukoliko pločice imaju reljef, on će ostati vidljiv i nakon farbanja. Ne treba brinuti o trajnosti, ako se poštuju uputstva proizvođača i koriste adekvatni materijali, boja može trajati dugo. Potrebno je samo pratiti pravilan postupak.

Koji materijal je potreban

Jedna od prednosti specijalnih boja jeste njihova velika pokrivna moć. Potreban materijal za farbanje je:

moher valjak

mala četka

šmirgla granulacije P120

Temadur boja, razređivač i herter (učvršćivač) – kupuju se kao set za bojenje

šabloni opciono

Priprema pločica je ključna

Priprema podnih pločica je ključna i ne smije se preskočiti. Najpre ih treba obraditi šmirglom granulacije P120 (može i P100 ili bilo koja grublja), a zatim temeljno očistiti razređivačem.

Ako se ovaj korak ne odradi kako treba, boja neće dobro prijanjati za površinu. Zato je važno pažljivo preći svaku pločicu kako bi završni sloj bio postojan.

Za nanošenje boje koristi se mali moher valjak, a po potrebi i manja četka.

Priprema pločica

Kako se nanosi boja

Kada su pločice spremne, nanosi se boja u dva sloja, uz pauzu od 3 do 4 sata između nanošenja. Set za farbanje sadrži boju, herter i razređivač i dovoljan je za oko 5 m² u dva sloja.

Boja se miješa u kantici sa razređivačem i herterom, a zatim ravnomerno nanosi valjkom. Nakon prvog sloja, potrebno je sačekati nekoliko sati prije nanošenja drugog.

Kada se i drugi sloj osuši (nakon 3–4 sata), odnosno kada je moguće hodati po površini, pločice se mogu dodatno ukrasiti korišćenjem šablona i druge boje.

Koliko treba da se osuši

Po završetku farbanja i dekoracije, preporučuje se da se sačeka između 3 i 7 dana prije unošenja težih predmeta, jer je to vreme potrebno da boja u potpunosti očvrsne.

Ova vrsta boje je otporna na vodu, kišu, snijeg, UV zračenje i jake hemikalije za domaćinstvo, pa je pogodna kako za unutrašnje, tako i za spoljašnje natkrivene i otvorene površine.

Cijena farbe za pločice

Set za farbanje keramike obuhvata boju, herter i razređivač i dovoljan je za oko 5 m². Osnovni bijeli set košta oko25 evra za dvije ture premaza.

Farbanje pločica

Kako koristiti šablone za dekoraciju

Ako jednobojne pločice nisu dovoljno zanimljive, moguće je dodati šare pomoću šablona. Oni se mogu pronaći u prodavnicama hobi materijala (za slikanje, dekupaž i slično).

Ipak, preporučuje se izbor šablona sa ljepljivom podlogom, jer u suprotnom može doći do razlivanja boje ispod šablona. Najčešće se koriste za podne površine, ali uz dodatnu preciznost mogu se primijeniti i na zidovima, piše Gradnja.rs

Postoje šabloni dimenzija od 21×36, 25×25 do 45×45 cm. Važno je da šablon bude čvrsto priljubljen uz pločicu kako bi se izbjeglo podlivanje boje, za šta je potrebna veoma sigurna ruka.

