Pravite veliku grešku kad usisavate: A samo 1 pokret je dovoljan da sačuvate tepih

Pravilno usisavanje je ključno za dugovječnost i izgled vaših tepiha. Od odgovarajuće tehnike zavisi da li ćete zaštititi svoju investiciju ili izazvati prerano trošenje.

Redovnim usisavanjem uklanjamo prašinu, prljavštinu i sitne ostatke sa površine i između vlakana. Učestalost zavisi od toga koliko ljudi prolazi preko tepiha, ali pravilo je da se usisava bar jednom nedjeljno. Tako sprečavate da se prljavština duboko uvuče u vlakna i izazove trošenje.

Mnogi, međutim, ne obraćaju pažnju na to što se prljavština se ne zadržava samo na površini već se skuplja i ispod tepiha. Tipična greška je usisavanje s lica. Okrenite tepih i usisajte ga s naličja svaka tri do četiri mjeseca. Time postižete temeljno čišćenje i produžavate vijek trajanja.

Koristite podlogu za tepih. Kvalitetna podloga sprečava klizanje, štiti tepih od habanja i ublažava pritisak od hodanja i nameštaja. Tako tepih duže traje i postaje udobniji.

Šta ne treba da radite

Ne uključujte usisivač na najjače. To je jedna od najčešćih grešaka, a prejaka sila može da ošteti nježna vlakna i izvuče tkanje. Koristite usisivač sa podešavanjem jačine i birajte nižu snagu za finije tepihe.

Ne zaboravite ivice i rese, jer su to najosjetljiviji dijelovi tepiha. Ako usisivač pređe direktno preko njih, mogu da se iskrzaju. Umjesto toga, koristite ručni nastavak ili mali usisivač da ih nježno očistite.

Ne zanemarujte profesionalno čišćenje. Usisavanje je važno, ali ne može da zamijeni profesionalno čišćenje. Vremenom se prljavština, alergeni i mrlje uvuku duboko u vlakna. Zato se preporučuje da se tepih profesionalno očisti bar jednom godišnje, naročito ako je vrijedan ili antikvitet.