Dizajneri upozoravaju koje tepihe treba izbaciti iz doma jer čine enterijer zastarjelim. Saznajte koje boje i stilove treba izbjegavati.

Izvor: followtheflow/shutterstock

Pojedini tepisi danas čine enterijer zastarjelim i bez karaktera

Sivi, bež i veliki printovi najčešće kvare izgled prostora

Jednostavne teksture i prirodni tonovi su moderniji izbor

Izbor tepiha nikada nije samo pitanje ukusa. Za razliku od zidova koje možete prefarbati za jedan vikend, tepih se u dom unosi sa idejom da traje godinama. Upravo zato dizajneri enterijera sve češće upozoravaju da neke boje i stilovi, koji su nekada bili standard, danas prostor čine zastarjelim i bez karaktera.

Tepih je mnogo više od dekoracije. On povezuje namještaj, određuje atmosferu i često postaje osovina cijele prostorije. Ali kada je boja pogrešna, umjesto topline može donijeti osjećaj hladnoće ili vizuelnog haosa.

Upravo zato stručnjaci savjetuju da se pojedine nijanse i stilovi polako ostavljaju u prošlosti.

Sivi tepih više ne djeluje neutralno

Godinama je siva važila za bezbjedan izbor. Smatrala se neutralnom, elegantnom i lakom za uklapanje. Danas, međutim, dizajneri tvrde da je taj trend potrošen i da sivi tepih često prostor čini hladnim i bezličnim.

Za razliku od sivih zidova koji mogu stvoriti osjećaj smirenosti, sivi tepih često prostor čini hladnim i generičnim, gotovo kao kancelarijski prostor za odmor.

Takvi tonovi, objašnjavaju stručnjaci, prostoru daju toplinu i prirodan izgled, a i dalje su dovoljno neutralni da se lako uklapaju sa ostatkom enterijera.

Jeste li vidjeli tepihe od biljnih vlakana koji su moderni u 2026. godini? Pogledajte ih u galeriji:

Vidi opis Ove boje tepiha više nisu u trendu: Sigurno bar jednu imate, i ne slutite da kvari cijeli prostor Tepih od prirodnih vlakana Tepih od prirodnih vlakana Tepih od prirodnih vlakana Tepih od prirodnih vlakana Tepih od biljnih vlakana Tepih od biljnih vlakana Tepih od biljnih vlakana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LR_Gallery/Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Design gallery01/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Sunology/Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sunology/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Marcelo Trad/Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ubonwanu/Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Guiyuan Chen/Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Veliki grafički printovi lako preplave prostor

Tepisi sa velikim geometrijskim ili cvjetnim šarama bili su izuzetno popularni pedesetih i šezdesetih godina prošlog vijeka. Danas se povremeno vraćaju kao retro trend, ali dizajneri upozoravaju da sa njima treba biti oprezan.

Problem je u tome što veliki print brzo preuzima dominaciju nad prostorom. Kada pod postane vizuelni centar, sve ostalo u prostoriji mora da se prilagodi njemu.

Zbog toga mnogi dizajneri danas prednost daju jednostavnijim teksturama i diskretnim šarama koje ne guše ostatak enterijera.

Bež tepih brzo otkriva svakodnevni život

Bež je decenijama bio sinonim za neutralan i elegantan dom. Međutim, upravo ta nijansa danas često odaje utisak enterijera koji je ostao zaglavljen u prošlim decenijama.

Osim toga, bež tepisi imaju još jedan problem — vrlo brzo pokazuju tragove korišćenja. Prašina, mrlje i habanje postaju vidljivi mnogo brže nego kod drugih tonova, piše Ona.

Plave i zelene nijanse mogu biti dobar izbor, ali uz mjeru

Nijanse poput zelene i plave mogu izgledati veoma efektno, ali samo ako se koriste promišljeno.

One najbolje funkcionišu kada su usklađene sa zidovima i dekoracijom, jer tada prostor dobija sklad i dubinu.

Drugim riječima, problem nije u samoj boji, već u načinu na koji se uklapa u cjelinu prostora. Tepih može biti snažan vizuelni element, ali ne treba da bude jedina zvijezda u sobi.