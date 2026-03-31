Ove boje tepiha više nisu u trendu: Sigurno bar jednu imate, i ne slutite da kvari cijeli prostor

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
Dizajneri upozoravaju koje tepihe treba izbaciti iz doma jer čine enterijer zastarjelim. Saznajte koje boje i stilove treba izbjegavati.

Boje tepiha koje više nisu u trendu Izvor: followtheflow/shutterstock

  • Pojedini tepisi danas čine enterijer zastarjelim i bez karaktera
  • Sivi, bež i veliki printovi najčešće kvare izgled prostora
  • Jednostavne teksture i prirodni tonovi su moderniji izbor

Izbor tepiha nikada nije samo pitanje ukusa. Za razliku od zidova koje možete prefarbati za jedan vikend, tepih se u dom unosi sa idejom da traje godinama. Upravo zato dizajneri enterijera sve češće upozoravaju da neke boje i stilovi, koji su nekada bili standard, danas prostor čine zastarjelim i bez karaktera.

Tepih je mnogo više od dekoracije. On povezuje namještaj, određuje atmosferu i često postaje osovina cijele prostorije. Ali kada je boja pogrešna, umjesto topline može donijeti osjećaj hladnoće ili vizuelnog haosa.

Upravo zato stručnjaci savjetuju da se pojedine nijanse i stilovi polako ostavljaju u prošlosti.

Sivi tepih više ne djeluje neutralno

Godinama je siva važila za bezbjedan izbor. Smatrala se neutralnom, elegantnom i lakom za uklapanje. Danas, međutim, dizajneri tvrde da je taj trend potrošen i da sivi tepih često prostor čini hladnim i bezličnim.

Za razliku od sivih zidova koji mogu stvoriti osjećaj smirenosti, sivi tepih često prostor čini hladnim i generičnim, gotovo kao kancelarijski prostor za odmor.

Takvi tonovi, objašnjavaju stručnjaci, prostoru daju toplinu i prirodan izgled, a i dalje su dovoljno neutralni da se lako uklapaju sa ostatkom enterijera.

Jeste li vidjeli tepihe od biljnih vlakana koji su moderni u 2026. godini? Pogledajte ih u galeriji:

Veliki grafički printovi lako preplave prostor

Tepisi sa velikim geometrijskim ili cvjetnim šarama bili su izuzetno popularni pedesetih i šezdesetih godina prošlog vijeka. Danas se povremeno vraćaju kao retro trend, ali dizajneri upozoravaju da sa njima treba biti oprezan.

Problem je u tome što veliki print brzo preuzima dominaciju nad prostorom. Kada pod postane vizuelni centar, sve ostalo u prostoriji mora da se prilagodi njemu.

Zbog toga mnogi dizajneri danas prednost daju jednostavnijim teksturama i diskretnim šarama koje ne guše ostatak enterijera.

Bež tepih brzo otkriva svakodnevni život

Bež je decenijama bio sinonim za neutralan i elegantan dom. Međutim, upravo ta nijansa danas često odaje utisak enterijera koji je ostao zaglavljen u prošlim decenijama.

Osim toga, bež tepisi imaju još jedan problem — vrlo brzo pokazuju tragove korišćenja. Prašina, mrlje i habanje postaju vidljivi mnogo brže nego kod drugih tonova, piše Ona.

Plave i zelene nijanse mogu biti dobar izbor, ali uz mjeru

Nijanse poput zelene i plave mogu izgledati veoma efektno, ali samo ako se koriste promišljeno.

One najbolje funkcionišu kada su usklađene sa zidovima i dekoracijom, jer tada prostor dobija sklad i dubinu.

Drugim riječima, problem nije u samoj boji, već u načinu na koji se uklapa u cjelinu prostora. Tepih može biti snažan vizuelni element, ali ne treba da bude jedina zvijezda u sobi.

