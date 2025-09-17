5 najčešćih grešaka pri izboru tepiha: Jedna može potpuno uništiti izgled stana

Tepih može da podigne ili uništi izgled enterijera. Saznajte koje su najčešće greške pri izboru tepiha i kako da odaberete pravi model za vaš prostor.

Izvor: Africa Studio/Shutterstock

Tepih nije samo dekorativni dodatak – on određuje toplinu prostora, povezuje namještaj u cjelinu i utiče na osjećaj udobnosti. Ipak, mnogi prave greške pri kupovini, pa stan deluje skučenije, hladnije ili neuredno.

1. Pogrešna veličina tepiha

Najčešća zamka je izbor premalog tepiha. Tepih koji jedva staje ispod stola ili se "gubi" u prostoru djeluje kao improvizacija. Pravilo je da tepih u dnevnoj sobi treba da zahvati barem prednje noge sofe i fotelja, dok u trpezariji mora da bude dovoljno veliki da stolice ostanu na njemu i kada se izvuku.

2. Previše dominantan dezen

Iako tepisi sa jakim šarama mogu izgledati atraktivno u izlogu, u praksi često "pojedu" prostor i skreću pažnju sa ostatka enterijera. Ako imate već upečatljiv namještaj ili zidove u boji, birajte neutralnije tonove.

3. Nepodudarnost sa stilom enterijera

Tepih modernog dizajna u rustičnom stanu ili persijski tepih u minimalističkom enterijeru – to su primjeri nesklada. Tepih treba da prati stil namještaja i boja, a ne da se takmiči sa njima.

Žena usisava tepih

Izvor: Shutterstock

4. Pogrešan materijal

Mnogi biraju isključivo po izgledu, zaboravljajući na praktičnost. Debeli vuneni tepisi jesu topli, ali teško se čiste i nisu pogodni za porodice sa kućnim ljubimcima. Za prometne prostorije bolje je birati sintetičke materijale koji se lako održavaju.

5. Zanemarivanje boje poda

Pod je baza svakog enterijera, a tepih mora da se uklopi sa njim. Svijetli tepisi na bijelom parketu mogu izgledati isprano, dok tamni na tamnom podu čine prostor sumornim. Kontrast je ono što unosi ravnotežu i vizuelni sklad.

Tepih u dnevnoj sobi

Izvor: followtheflow/shutterstock

Kako odabrati pravi tepih

Izmerite prostor pre kupovine i obratite pažnju na proporcije.

Uskladite boju i dezen sa dominantnim elementima u sobi.

Birajte materijal prema načinu života – da li imate djecu, ljubimce ili puno gostiju.

Uvijek mislite o održavanju – lep tepih je onaj koji može da izgleda dobro i posle više godina.

Tepih je "rame za ramom" sa sofom i zavjesama kada je riječ o atmosferi u stanu. Pravi izbor može učiniti da prostor izgleda luksuzno i prijatno, dok pogrešan trenutno narušava cijeli utisak.

