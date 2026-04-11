Domaći sapun koji briše i najgore fleke: Recept naših baka ponovo hit

Domaći sapun od masti, vode i žive sode uklanja i najtvrdokornije fleke. Jednostavan recept naših baka koji štedi novac i čuva tkanine.

Domaći sapun od masti uklanja i najtvrdokornije fleke (vino, ulje, trava, krv) bez oštećenja tkanine

Pravi se od samo 3 sastojka i veoma je ekonomičan

Što duže stoji (4–6 nedjelja), to je kvalitetniji i efikasniji

Naše bake su znale vrijednost ovog domaćeg recepta, koji je bio bolji od današnjih hemijskih sredstava, a ujedno i siguran za osjetljive tkanine. Stara mast može postati prirodni sapun koji efikasno uklanja i najteže fleke, a sve uz minimalne troškove.

Za izradu sapuna potrebna su vam samo tri sastojka.

Sastojci:

stara mast

živa soda (natrijum-hidroksid)

voda

Priprema:

Živa soda se rastvara u vodi, a potom se dodaje otopljena mast. Proces saponifikacije traje oko 30–45 minuta, dok se masa ne zgusne poput pudinga. Mogućnost dodavanja eteričnog ulja lavande je opcionalna.

Za pravljenje sapuna koristite 5 kg masti, 1 kg žive sode i 3 litra vode. Mješavinu izlivate u kalupe i ostavite da odstoji 24–48 sati, a zatim se suši 4–6 nedjelja. Što duže stoji, to je bolji.

Prednosti sapuna od masti

Sapun je idealan za uklanjanje tvrdokornih fleka poput vina, ulja, trave ili krvi, dok boje na tkaninama ostaju netaknute. Možete ga koristiti i za pranje u mašini ili ga narendati za tečni deterdžent.

Ako želite jači sapun, možete dodati so i sodu bikarbonu tokom izrade. Uz dodatak soli, sapun će postati tvrđi i trajniji, dok će soda bikarbona poboljšati efekat izbjeljivanja na bijelom vešu.

Živa soda se može nabaviti u poljoprivrednim apotekama ili farbarama, a čak i užegla mast može biti iskorišćena, uz prethodno kuvanje sa malo soli, piše Informer.